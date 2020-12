Recette exquise de jambon rôti glacé avec une délicieuse marmelade d’orange et des notes d’herbes, simple à préparer et avec beaucoup de saveur.

StockFood

Pour préparer ce délicieux jambon rôti glacé à la marmelade d’orange, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

Pour 7 personnes:

1 cuisse de porc désossée de 3,5 kg.

1 L de jus d’orange

4 cuillères à soupe de marmelade d’orange

4 cuillères à soupe de miel

3 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne.

2 feuilles de laurier

Écorces d’orange

Clous de girofle

préparation

Dans une grande casserole à feu moyen-vif, placer le jambon et couvrir d’eau. Quand il commence à bouillir, retirez la casserole du feu et égouttez l’eau.

Ajoutez le jus d’orange dans la casserole avec le jambon puis ajoutez de l’eau froide pour recouvrir le jambon. Ajoutez les écorces d’orange fraîches et les feuilles de laurier dans le pot. Couvrir avec un couvercle et laisser mijoter à feu moyen pendant environ 30 minutes. (Lorsque la mousse se forme, retirer à l’aide d’une cuillère)

StockFood

Lorsque les 30 minutes sont écoulées, baissez le feu et laissez cuire encore 2 heures. Vous pouvez ajouter un peu plus d’eau chaude si nécessaire.

Lorsque le jambon a 30 minutes pour cuire, préchauffer le four à 160 ° C.

Retirez le jambon du pot et placez-le sur une planche à découper où à l’aide d’un couteau vous enlèverez la peau en laissant une fine couche de graisse et marquerez la couche de graisse avec le couteau en lignes verticales et horizontales formant des carrés.

StockFood

Placez les clous de girofle dans certains de ces carrés et lorsque vous avez terminé, placez le jambon dans un plat allant au four.

StockFood

Dans un bol, mélanger le miel, la marmelade d’orange et la moutarde, bien mélanger et à l’aide d’une brosse de cuisine, badigeonner uniformément sur tout le jambon.

StockFood

Cuire le jambon à 160 ° C pendant 45 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit bien cuit et doré. Pendant ce temps, vaporisez-le fréquemment avec les jus et la confiture qu’il dégage.

StockFood

Lorsque vous êtes prêt, sortez du four et laissez reposer 10 minutes. Puis coupez les tranches et servez.

Nous vous recommandons: les gâteaux de Noël farcis aux noix, les brownies de Noël.

Découvrez plus de nos recettes sur YouTube Guacamouly et abonnez-vous pour recevoir des notifications de nos recettes fraîchement sorties du four.