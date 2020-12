La star des Houston Rockets, James Harden, a reçu une amende de 50000 $ de la NBA pour avoir enfreint les directives COVID-19. Une vidéo a fait surface qui le montrait assister à une fête en salle sans porter de masque. L’équipe l’a jugé “indisponible” pour le match de mercredi contre l’Oklahoma City Thunder, qui a finalement déménagé plus tard.

Selon les règles de la NBA, les joueurs ne sont pas autorisés à aller dans les bars ou clubs. Ils ne peuvent pas non plus se rassembler en groupes de plus de 15 personnes. La NBA a publié une déclaration mercredi et a déclaré que Harden avait assisté à une soirée privée lundi et avait violé ces règles. La ligue a confirmé qu’il serait condamné à une amende de 50 000 $.

PEOPLE rapporte que trois joueurs des Houston Rockets avaient des résultats de test de coronavirus qui étaient «positifs ou non concluants». Quatre autres joueurs ont été placés en quarantaine grâce à la recherche des contacts. Un autre joueur s’est dirigé vers le banc en raison d’une blessure. Avec ces pertes, les Rockets n’avaient pas assez de joueurs en bonne santé pour affronter le Thunder et reporter le match.

Selon Tim MacMahon d’ESPN, Harden a répondu à la situation en commentant ses histoires Instagram. “Une chose après l’autre. Je suis allé montrer de l’amour à ma fille à son domicile lors de son événement (pas dans un club de strip-tease) parce qu’elle est en train de devenir boss et de mettre son peuple en position de succès et maintenant c’est un problème”, a écrit Harden, d’après une capture d’écran. du message. “Tous les jours [sic] c’est quelque chose de différent. Peu importe combien de fois les gens essaient de faire glisser mon nom sous, vous ne pouvez pas. Le réel finit toujours en haut. “

Le match entre les deux équipes étant reporté à une date inconnue, le Thunder est rentré à Oklahoma City mercredi soir. Ils sont ensuite partis vendredi après-midi pour s’envoler vers Charlotte pour un nouveau match d’ouverture contre les Hornets. Les Rockets, en revanche, ont un match contre les Portland Trail Blazers prévu samedi.

Harden a précédemment violé les protocoles de santé et de sécurité de la ligue et a raté le début du camp d’entraînement. Il a assisté à une fête d’anniversaire pour Lil Baby et a passé du temps près d’autres personnes sans porter de masque. Il a également fait tourner les têtes avec une grande variété de cadeaux au rappeur.

Harden a posté plusieurs photos le montrant lors de la célébration du week-end avec Lil Baby. Une image montrait le rappeur ouvrant un sac Prada rempli de plusieurs cadeaux. Harden lui a donné 100 000 $ en espèces, une montre Richard Mille chère et plusieurs petits pains au miel. “Nous avons fêté nos anniversaires hier, mais à ce stade, c’est vraiment tous les jours pour nous. Et les gens pensent que nous sommes en train de nous montrer”, a écrit Harden dans la légende.