James Rhine, qui est apparu dans deux saisons de Big Brother, y compris la toute première saison des All-Stars en 2006, et sa femme Stephany Tornincasa ont accueilli leur premier enfant ensemble mercredi. Les deux nouveaux parents ont nommé leur fils Tristan James alors qu’il pesait 18 pouces et six livres et 10 onces. En mars, l’homme de 44 ans a annoncé sur Instagram que sa femme était enceinte.

La personnalité de la télé-réalité avait documenté la grossesse de sa femme depuis qu’elle avait révélé leurs nouvelles. En septembre, il a partagé des photos de leur séance photo de maternité, au moment d’écrire: «Ça approche et nous sommes plus que ravis d’accueillir notre fils dans ce monde dans environ un mois. Rendre la naissance encore plus excitante pour les deux est qu’elle est tombée si près de leur anniversaire de mariage, le 6 octobre. Ce jour-là, il a partagé une vidéo et des photos de leur grand jour il y a deux ans. Après avoir apporté une nouvelle vie au monde, Tornincasa a posté une photo avec son fils, «Wow. Pas de mots. Je suis maman! Je suis en plus de moi et tellement amoureux de mon fils.

Ma femme a fait ça !!! pic.twitter.com/S7zB4xMlmy – James Rhine (@jamesrhine) 8 octobre 2020

Le passage de Rhine sur Big Brother l’a vu rejoindre la sixième saison, entrant dans la série avec sa petite amie de l’époque, Sarah Hrejsa, dans le cadre d’une torsion. Cette même saison a également vu deux des émissions les plus populaires du programme, Kaysar Ridha et Janelle Pierzina, qui ont toutes deux fait un retour sur la saison All-Stars de cette année. Rhine s’est hissé dans le Top 7 à sa première fois et a établi la marque pour la plupart des veto remportés par un concurrent, un record qui a depuis été battu. Il est ensuite revenu l’année suivante avant d’être éliminé et de terminer septième.

Anniversaire de 2 ans, j’ai donc dû l’emmener dans un endroit cher … Bébé Tristan devrait être ici dans les prochaines heures pic.twitter.com/OMzi6JDrzE – James Rhine (@jamesrhine) 7 octobre 2020

En ce qui concerne la saison All-Stars de cette année, l’émission à succès de CBS se termine maintenant avec seulement six invités restants après une triple expulsion il y a deux semaines qui a rapidement renversé la concurrence. Le retour de Ridha et Pierzina de la saison de Rhine ne s’est pas très bien passé pour le duo car ils ont été ciblés tôt et mis de côté devant le jury. Big Brother a également récemment modifié son horaire de programmation, passant de son créneau horaire traditionnel du dimanche soir au lundi à la même heure. Le mercredi et le jeudi restent inchangés pour les deux autres épisodes hebdomadaires de la série.