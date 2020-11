J

ames Tarkowski dit qu’il n’est “pas amer” de rater un déménagement à West Ham pendant le mercato, mais a révélé qu’il ne signera pas un nouvel accord avec Burnley.

Les Hammers, ainsi que Leicester City, ont vu des offres pour le défenseur anglais rejetées avant la nouvelle saison alors que David Moyes cherchait à renforcer ses rangs défensifs avec une présence expérimentée en Premier League.

Burnley attendait un accord qui aurait atteint jusqu’à 40 millions de livres sterling après les ajouts, mais les Hammers n’étaient pas disposés à atteindre un tel prix avec un budget serré.

Tarkowski, qui aura 28 ans ce mois-ci, a tenu à passer à autre chose afin de se donner les meilleures chances de faire partie de l’équipe de Gareth Southgate pour les Championnats d’Europe l’été prochain, et tout en espérant reprendre le contrôle de sa carrière, insiste sur le fait que cela n’a pas ruiné sa relation avec Burnley.

Tarkowski espère relancer sa carrière en Angleterre

“Je ne suis pas amer à propos de la dernière fenêtre de transfert, de ce qui s’est passé, de ce qui s’est passé”, a déclaré Tarkowski au Telegraph. “Je ne le tiendrai jamais contre le club. Cela dépend d’eux, mais plus cela dure, plus je contrôle ma propre carrière, ce que je veux. Je veux pouvoir décider où je suis, où je vais et pour qui je joue. Ce n’est rien contre Burnley, mais c’est une courte carrière et je ne rajeunis pas. J’arrive maintenant à la fin de la vingtaine et je veux expérimenter autant que je peux dans le jeu avant de prendre ma retraite.

«La dernière fenêtre est évidemment une occasion manquée pour moi. Si les clubs ne peuvent pas trouver le joueur qu’ils veulent, ils iront ailleurs et signeront quelqu’un d’autre, mais je ne m’inquiète pas trop parce que j’ai une grande confiance en moi.

L’accord actuel de Tarkowski, qui comprend une clause de vente pour trois des plus grands clubs de la Premier League, mais aucun en dehors de cela, expire en 2022 et ne sera pas renouvelé car le défenseur cherche à avancer dans sa carrière.

“Burnley m’a offert un contrat vers le début de la saison dernière, ce qui, pour moi personnellement, était loin de ce que j’allais signer et je pense que le club a compris”, a-t-il déclaré. “Et ils sont revenus cette année. , et encore, pour moi, ce n’est pas juste.

«Les finances comptent, mais, à ce stade particulier, quelle que soit la voie que je prendrai, je serai financièrement récompensée, donc l’aspect financier n’est même pas dans ma pensée pour le moment. C’est plus mon football. »