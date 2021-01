Revoir en un coup d’œil

F

Le dernier album du musicien folk James Yorkston, The Route to the Harmonium, lui a pris cinq ans pour faire, petit à petit, jouer chaque note. Pour celui-ci, il a enregistré quatre chansons le premier jour.

C’est grâce à une approche lâche avec de nouveaux collaborateurs: les multiples Suédois qui composent The Second Hand Orchestra. Il y a 13 musiciens sur la pochette de l’album, dont le chef d’orchestre Karl-Jonas Winqvist, Peter Morén du groupe pop Peter, Bjorn & John et Cecilia Österholm, qui est présenté comme «l’un des joueurs de nyckelharpa les plus connus de Suède». Elle est définitivement dans mon top cinq (ça ressemble à un violon plus compliqué).

Yorkston leur a joué les chansons une ou deux fois, puis les a simplement relâchés, se retrouvant avec huit «castings of the net» comme il le dit – des expériences pleines d’espoir qui ont la sensation chaleureuse et détendue d’une session d’improvisation dans un pub écossais. Le groupe dispose de beaucoup d’espace pour s’étirer, comme To Soothe Her Wee Bit Sorrows, qui maintient une ligne de basse vivante et des cordes urgentes pendant plus de sept minutes, et Struggle, une chanson touchante adressée aux enfants de Yorkston et dominée par le carillon, Notes de guitare électrique de type Byrds.

Résident de longue date du prestigieux label indépendant Domino, l’auteur-compositeur a sorti plus d’une douzaine d’albums mais est loin d’être prévisible, intégrant des sons indiens dans son travail avec Yorkston / Thorne / Khan et écrivant également un roman. Ici, le chant féminin donne un polissage bienvenu à sa voix sèche, et même lorsque le sujet est sombre, comme dans There is No Upside, tout le monde a l’air de s’amuser énormément.