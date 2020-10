Jamie Foxx partage une triste nouvelle, sa sœur a perdu la vie | .

Récemment, la nouvelle a été partagée que la sœur cadette de Jamie Foxx, l’acteur américain DeOndra Dixon vient de perdre la vie, il avait 36 ​​ans.

C’est par le biais d’une publication sur son compte Instagram officiel, où l’acteur a partagé la triste nouvelle du départ de sa sœur, a utilisé plusieurs photographies dans lesquelles elles apparaissent ensemble, en a partagé huit au total et a décidé d’écrire un tendre message pour sa sœur. .

Dans son message il a assuré qu’il était dévasté, que son cœur était en mille morceaux, car sa sœur, en plus d’être belle et aimante, avait fait la transition, il évoque la transition car pour lui elle sera toujours vivante.

Quiconque connaissait ma sœur savait qu’elle était une lumière brillante, je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons eu des fêtes à la maison où elle est montée sur la piste de danse et a volé la vedette », a écrit Jamie Foxx.

Le fait de perdre un être cher est toujours quelque chose d’extrêmement douloureux pour quiconque, encore plus lorsqu’il s’agit d’un parent direct et surtout d’une personne aussi spéciale qu’elle l’était.

Je t’aime avec chaque once de moi, notre famille est détruite mais nous allons recoller les morceaux avec votre amour, et vous s’il vous plaît garder ma famille dans vos prières », a conclu l’acteur.

Jamie foxx Agé de 52 ans en plus d’être acteur, il est comédien, producteur de disques et chanteur d’origine américaine, il est né le 13 décembre 1967, a deux enfants et est actif depuis 1991, son nom complet est Eric Marlon Bishop.

De son côté, sa sœur DeOndra est née le 6 septembre 1984 à Dallas au Texas, elle était trisomique mais ce n’était pas un obstacle pour profiter de sa vie et rendre la vie des autres encore plus joyeuse, grâce au soutien de sa famille. Il a réussi à participer aux Jeux Olympiques Spéciaux, après avoir obtenu son diplôme du lycée en 2002 dans son Texas natal, il a déménagé aux côtés de son frère en Californie pour être avec lui et le reste de sa famille.

C’était une personne qui aimait danser et assurait que grâce à son frère elle avait eu l’opportunité de danser sur de grandes scènes et même aux Grammys, elle avait un site internet de la Global Foundation for Down Syndrome dont elle était nommée ambassadrice dans le année 2011.

Jamie foxx il s’est mis en quatre pour sa sœur et est même allé jusqu’à lui donner le titre de “Reine de la bataille de danse” car il a affirmé qu’elle avait de meilleurs mouvements que lui.

Il a ajouté qu’il ne comprenait pas comment il se fait qu’il y ait des gens qui ne peuvent pas comprendre que l’amour envers une autre personne n’est pas du tout lié du fait qu’il s’agit d’une personne ayant des besoins spéciaux, que bien qu’il y ait des situations dans lesquelles nous devons prendre certaines précautions, Cependant, après un certain temps, il semble qu’ils sont vraiment indépendants et font même partie de notre vie et nous finissons par le voir comme quelque chose de commun et de normal.

Pour les connaissances de Jamie foxx Lorsqu’ils ont connu sa sœur, ils ont immédiatement oublié leur condition particulière, DeOndra a réussi à s’adapter à n’importe quelle situation.

Jusqu’à présent, aucun détail n’a été partagé sur la façon dont a perdu la vieNous nous concentrons simplement sur la douleur et la fierté qui, en tant qu’acteur, il sentait qu’il avait une sœur comme DeOndra.

Sûrement la sœur de Jamie Foxx se reposera et bien que des informations plus détaillées sur ce qui s’est passé n’aient pas été partagées, nous pouvons simplement souhaiter qu’elle ait pleinement vécu les derniers jours de sa vie, en amour, en dansant et toujours avec la luminosité qu’elle avait et qui se reflétait dans tout lieu auquel il est arrivé.

Nous espérons que la famille aura une démission rapide et nous lui adressons nos condoléances.

