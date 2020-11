La star de Made In Chelsea et sa partenaire Karen Hauer ont récolté 29 points pour leur danse de rue.

Les juges ont dit au duo qu’ils avaient «réussi» la performance – qui a eu lieu à Elstree au lieu de Blackpool cette année à cause de la pandémie – et étaient «incroyables».

DJ Clara Amfo est en bas du classement Strictly, ne recevant que 18 points des juges pour sa samba avec Aljaz Skorjanec.

Jamie lors de sa performance en tête du tableau de bord

Shirley Ballas a déclaré à Amfo que ses pieds «avaient raté la cible» et que c’était sa «performance la plus faible à ce jour».

L’émission BBC One de samedi soir a également vu Ranvir Singh et Giovanni Pernice faire Ballas «chaud sous le col» avec un tango argentin.

La star de Good Morning Britain, Singh, a déclaré qu’on lui demandait de fermer une émission qui rendait hommage à Blackpool «est un honneur époustouflant» pour une «fille du Lancashire, née et élevée» et le couple a récolté 27 points.

Maisie Smith et Gorka Marquez ont interprété une salsa après avoir été danser le week-end dernier.

«J’ai trouvé que c’était absolument génial», a déclaré Anton Du Beke, qui remplace Motsi Mabuse dans le jury.

Les concurrents restants

«Quelle belle façon de revenir de cette redoutable dance-off», a déclaré Ballas et le couple a reçu 27 points.

Mais certains téléspectateurs n’étaient pas d’accord avec le jugement.

Un spectateur a écrit sur Twitter: «Le score est de nouveau partout. S’ils sont aussi incohérents, les scores des juges ne devraient pas compter et ce devrait être un vote public uniquement.

Et un autre a ajouté: «J’aime regarder Strictly pour l’évasion, mais ce soir, je crie surtout à l’écran.

«Le marquage était partout. Clara ne méritait pas d’être à six points de la dérive en bas de la planche pour commencer, et certains autres marquages ​​étaient ridicules.

Plus tôt cette semaine, Nicola Adams et Katya Jones ont confirmé qu’ils reviendraient à Strictly Come Dancing pour une dernière danse.

Le couple, qui a été forcé de quitter l’émission BBC One après que Jones ait été testé positif pour Covid-19, reviendra dans la salle de bal dans les prochaines semaines pour une routine non compétitive.

La boxeuse olympique Adams, 38 ans, a révélé la nouvelle lors d’une apparition sur le spin-off de BBC Two It Takes Two, lorsqu’elle a déclaré: «Eh bien, comme je le dis, j’aime faire le plus. Katya et moi reviendrons. “

Ils ont tous deux commencé à s’isoler séparément et ont été exclus de la compétition.