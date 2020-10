La fuite de la photo NWFW de Chris Evans était-elle un accident ou était-elle prévue? Nous ne sommes pas tout à fait sûrs, ni sa co-star de Knives Out et sa mère à l’écran Jamie Lee Curtis. Lors d’une interview sur The Kelly Clarkson Show, Curtis a été interrogée sur l’incident et elle a admis qu’elle se demandait également si cela était prévu en sachant quel genre de personne il est dans les coulisses.

“Je transpire déjà”, a déclaré la femme de 61 ans après que l’animatrice Kelly Clarkson lui ait demandé ce qui s’était passé avec toute cette situation. «Ma question est la suivante, il est si intelligent et un être humain incroyablement beau, je me demande si c’était même prévu», a-t-elle interrogé.

Elle a poursuivi: “J’aurais pu faire une sorte de blague et dire qu’il avait pris après son père de cinéma, Don Johnson. Parce que, je suis vraiment, très amie avec Melanie Griffith, elle est l’une de mes meilleures amies et a toujours été et elle lui a été marié deux fois. “

Le mois dernier, Evans – qui est nouveau sur Instagram – a partagé une capture d’écran de sa photothèque dans ses histoires Instagram qui contenaient des vignettes de certaines de ses photos récemment enregistrées. Parmi ces images, il y avait un mème avec sa propre photo qui disait: «Garde ce p…» et une autre photo montrant des organes génitaux masculins. Cependant, la façon dont il est revenu de l’incident a attiré encore plus d’attention et d’éloges non seulement des fans, mais aussi de Curtis elle-même.

“Maintenant que j’ai votre attention, VOTEZ le 3 novembre !!!” il a tweeté quelques jours seulement après la fuite. Peu de temps après, il s’est adressé publiquement à la situation, mais s’est concentré sur l’importance de voter. PEOPLE a souligné que Captain America a récemment fondé “A Starting Point”, un site Web bipartisan basé sur des faits sur des sujets et des politiques politiques de base. S’adressant au point de vente, il a déclaré: “On ne peut nier que j’ai joué un certain personnage, et il se trouve que cela correspond à une partie de ma nature en termes d’être quelqu’un qui est politiquement impliqué et qui se soucie du bien-être des gens dans ce domaine. pays.”

Bien qu’il ait choisi de rester concentré sur la politique, les fans ne peuvent s’empêcher de continuer leurs spéculations. Certains se sont demandé si la photo était une photo de son jeune frère Scott Evans, considérant que ses photos avaient déjà été divulguées. La fuite est également intervenue après une autre photo qu’il a partagée avec les fans quelques jours avant montrant Evans au lit avec son chien révélant un tatouage sur lequel les fans ont spéculé dans le passé. Bien qu’il n’y ait toujours pas de clarté, une chose est sûre, Chris Evans sait comment attirer l’attention de beaucoup.