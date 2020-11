T

Des ributes ont été payés à l’écrivain, voyageur et pionnier trans, Jan Morris, décédé à l’âge de 94 ans.

Morris a acquis une renommée mondiale en 1953 quand, en tant que James Morris, elle a accompagné Edmund Hillary à l’Everest et a attiré la presse mondiale en étant la première à annoncer son ascension réussie vers le sommet.

La nouvelle a été annoncée le même jour que le couronnement de la reine en 1953.

Morris est passé à Jan après avoir subi un changement de sexe en 1972 et a été l’auteur de plus de trois douzaines de livres.

Ses écrits comprenaient plusieurs volumes de livres de voyage mettant en lumière des destinations aussi différentes que Manhattan d’après-guerre, Hong Kong et la ville troublée de Trieste qu’elle visita pour la première fois en tant que jeune officier à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

C’est une marque de sa longue et éclectique carrière que ses livres incluent une trilogie historique à succès sur la montée et la chute de l’Empire britannique – Pax Brittanica – et le récit de sa transition de James à janvier.

Conundrum raconte son voyage au Maroc où elle a subi une intervention chirurgicale – ce que les médecins britanniques ne feraient que si elle divorçait de sa femme Elizabeth, ce qu’elle refusait de faire.

Ils ont divorcé plus tard, mais sont restés ensemble et en 2008, ils ont été légalement réunis lorsqu’ils ont conclu un partenariat civil.

Son fils Twm a annoncé sa mort, disant qu’elle était sur son “plus grand voyage”.

«Ce matin à 11 h 40 à Ysbyty Bryn Beryl, sur le Llyn, l’auteur et voyageur Jan Morris a commencé son plus grand voyage. Elle laisse sur le rivage sa partenaire de toujours, Elizabeth», a-t-il déclaré.

Son éditeur, Faber Books, la décrit comme une «pionnière».

L’écrivain Robert Macfarlane a déclaré qu’elle «était l’une des personnes les plus extraordinaires, les plus inspirantes et les plus gentilles que j’aie jamais eu la chance de rencontrer».

Née d’un père gallois et d’une mère anglaise, elle est devenue une fervente nationaliste galloise et s’est installée avec Elizabeth et leurs enfants dans un coin rural du pays.

Dans une interview il y a quatre ans, elle a dit que quand elle et Elizabeth mourraient, elles seraient enterrées ensemble sur une île dans un ruisseau près de leur maison sous une pierre qui disait: «Ici gisent deux amis, à la fin d’une vie.»