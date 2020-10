En 2016, il a été rapporté que l’ancien joueur de la NFL Mike Caussin avait trompé sa femme, la chanteuse country Jana Kramer, avec plusieurs femmes, moins d’un an après avoir accueilli leur fille, Jolie. Lors d’une apparition sur The Dr. Oz Show la semaine dernière, Kramer a révélé sa réaction en découvrant l’infidélité de son mari, partageant que «c’était dur».

“Un de mes amis les plus proches avait vu des habitudes ou des choses qui se passaient, et elle dit:” Je pense vraiment que votre mari vous trompe “”, se souvient-elle. «J’étais comme, ‘Eh bien, comment pourrais-je même le découvrir?’ Elle dit: «Passez en revue la facture de téléphone.» «Juste avant que Kramer« était sur le point de jouer un spectacle »à Orlando, elle a commencé à parcourir la facture de téléphone et« a juste vu un tas de numéros qui ne correspondaient pas ».

«Je me souviens avoir été là-bas avec deux de mes autres meilleurs amis à l’époque et je braillais juste», a-t-elle déclaré. “Encore une fois, comme tu l’as dit, j’ai eu un petit bébé à l’époque. Nous avons eu un petit bébé, et c’était juste un de ces moments où tu te dis simplement, ‘Comment? Quoi? Pourquoi?’ Toutes ces choses, des questions, mais je devais fermer tout ça, monter sur scène et jouer. Puis, quand je suis sorti de la scène, il a commencé à me dire des choses, que tout mon monde était tout simplement renversé.

La femme de 36 ans a ajouté qu’il “n’était pas facile” pour elle d’envisager de pardonner à son mari, même si les deux se sont finalement réconciliés et ont renouvelé leurs vœux, accueillant leur fils Jace en 2018.

«J’ai brisé un tas de trucs, et j’ai écrit partout sur son smoking de mariage, un trou», dit-elle. «J’étais méchant, et j’étais en colère, et je lui ai fait honte. J’étais furieux. Je viens d’une famille divorcée, et j’aime tellement ma fille et mon fils, mais à l’époque, ma fille. J’étais comme, ‘ Vous ne pouvez pas briser ma famille à cause de vos actions égoïstes. Il était prêt à se battre. J’avais donc quelqu’un qui était prêt à grandir, à changer et à être une meilleure personne. “

Caussin, qui a été franc au sujet de ses luttes contre la dépendance sexuelle, a parlé de sa rechute et a noté: “C’est juste l’impuissance qui accompagne la dépendance.”

“Vous ne pouvez pas toujours l’expliquer. Vous ne pouvez certainement pas le justifier”, dit-il. «J’essaie toujours de mentionner cela, en particulier avec la dépendance sexuelle. Les gens considèrent cela comme l’excuse d’un homme marié, ce que je comprends que la société n’a pas rattrapé l’éducation sur la dépendance sexuelle. Ce n’est pas une excuse, mais c’est une explication des comportements . “