Jane Seymour a récemment parlé de ses retrouvailles avec le Dr Quinn, co-vedette de Medicine Woman, Joe Lando, avec qui elle a joué dans la série dramatique occidentale pendant six saisons dans les années 1990. En parlant à Page Six, Seymor a révélé qu’elle et Lando se sont réunis pour un nouveau film intitulé Friendsgiving. «Ils avaient besoin que je sois avec quelqu’un à la fin, alors j’ai dit: ‘Eh bien, peut-être que Joe viendra le faire.’ Joe est venu pour une ligne, il me faisait une faveur et c’était très amusant. “

Dans Dr Quinn, Medicine Woman, Seymour a joué le rôle principal du Dr Michaela Quinn-Sully, et Lando a joué le rôle de l’homme de plein air robuste Byron Sully. Les deux personnages ont déclenché une romance et se sont finalement mariés. Notamment, l’étincelle entre le Dr Quinn et Sully a eu un impact réel, alors que Seymour et Lando se sont rencontrés brièvement en travaillant sur l’émission. Cependant, les choses se sont gâtées entre eux et ils ont fini par se détester tellement qu’ils ne parlaient que pendant le tournage du dialogue.

“C’était une perte de temps absolue”, a déclaré Seymour à Page Six. “Il s’est excusé un billion de fois et je me suis excusé. Ce qui est intéressant, c’est que si nous avions été un couple heureux, peut-être que nous n’aurions pas eu cette chimie incroyable que je vois à chaque fois que je regarde l’une des émissions. Il se passe des trucs chauds là-bas. . “

Elle a poursuivi en disant: “Je me souviens que c’était très difficile et très douloureux et beaucoup de larmes ont coulé. L’autre aspect est que nous avons fini avec une grande série.” Ces jours-ci, le couple est de très bons amis.

Seymour, 69 ans, a été très occupé ces derniers temps. En plus de Friendsgiving, elle a également joué dans La méthode Kominsky de Netflix et vit actuellement à Madrid où elle joue Leonor de Aquitania pour une mini-série sur Saint François d’Assise. Un autre projet qu’elle a maintenant est The War with Grandpa, un film dans lequel ainsi co-stars avec Robert De Niro, Christopher Walken, Uma Thurman, Cheech Marin et Rob Riggle.

«C’est complètement fou», a déclaré Seymour à Page Six de son emploi du temps chargé. “Mes agents, à un moment donné, m’ont fait remarquer que j’étais littéralement leur seul client à l’époque à travailler dans n’importe quelle catégorie. J’ai travaillé sur trois projets consécutifs.” Elle a ajouté: “Je suis incroyablement reconnaissante. J’adore travailler et être coincée dans l’une des plus grandes villes d’Europe avec la plupart des restaurants et des musées ouverts et peu de monde ici, c’est vraiment merveilleux.”