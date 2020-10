La triste nouvelle de la mort d’Eddie Van Halen a secoué le monde de la musique, beaucoup exprimant leurs sympathies à sa femme, Janie Liszewski. Mardi, il a été rapporté que Van Halen était décédé après sa longue bataille contre le cancer. Pour le moment, Liszewski ne semble pas avoir commenté publiquement la nouvelle.

Van Halen a demandé à Liszewski de l’épouser en octobre 2008. Le couple s’est marié plus tard en juin 2009. Liszewski était autrefois un cascadeur, travaillant sur des films comme Spider-Man 2, Mulholland Drive et Looney Tunes: Back in Action. Elle a également fait du théâtre et a eu de brefs rôles dans From Dusk Till Dawn et CSI: Miami. Cependant, après avoir quitté le cinéma, elle est devenue la publiciste de Van Halen en 2007.

Avant sa relation avec Liszewski, Van Halen était marié à l’actrice Valerie Bertinelli. Le couple s’est rencontré lors d’un concert de Van Halen en 1980, a commencé à se fréquenter peu de temps après, puis s’est marié en 1981. Ils partagent un enfant, un fils, nommé Wolfgang. Van Halen et Bertinelli se sont séparés en 2005. Leur divorce a été finalisé en 2007.

Après que des informations sur la mort de Van Halen aient émergé, Wolfgang a publié une déclaration déchirante à la nouvelle, confirmant que c’était vrai. «Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin», écrit-il. «C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. La déclaration de Wolfgang a conclu: “Je t’aime tellement, Pop.”

pic.twitter.com/kQqDV7pulR – Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) 6 octobre 2020

Un certain nombre de pairs de Van Halen dans le monde du Rock & Roll se sont depuis tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur chagrin et commémorer l’icône de la musique tardive. “Je suis tout simplement dévasté d’apprendre la nouvelle du décès de mon cher ami Eddie Van Halen”, a écrit le guitariste de Black Sabbath, Tony Iommi. “Il a mené une longue et dure bataille contre son cancer jusqu’à la toute fin. Eddie était une personne très spéciale, un très grand ami. Reposez en paix mon cher ami jusqu’à ce que nous nous revoyions.

“Je suis attristé d’apprendre la mort de l’un de mes véritables héros de la guitare, Eddie Van Halen”, a ajouté l’ancien guitariste de KISS Bruce Kulick. “Il a élargi le paysage du jeu de guitare solo et l’a amené à un autre niveau comme une muscle car turbo en laissant tout le monde derrière. J’ai été très influencé par son jeu émotionnel.” Van Halen avait 65 ans au moment de sa mort.