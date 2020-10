UNE

La carte traçant des centaines de jardins de pubs chauffés à travers Londres, ainsi qu’une poignée à Birmingham, est devenue virale après avoir été largement partagée sur Whatsapp.

La liste des brasseries en plein air a commencé comme un document Google, qui peut être consulté dans son intégralité ici. Divisé par emplacement – centre, nord, est, sud et ouest – le guide comprend un certain nombre de bars et une poignée de restaurants. Les favoris familiers de la liste, notamment le Crown & Shuttle à Shoreditch, la Ladywell Tavern à Lewisham et le Hero of Maida, trouvé dans la Petite Venise.

La carte peut être vue ci-dessous, et Stevens demande à ceux qui le trouvent utile de faire un don à l’association caritative Insulate, qui fournit aux sans-abri de Londres des sacs de couchage et d’autres articles essentiels. Les dons peuvent être faits ici.

Les propres recommandations de la norme comprennent Le château d’Alwyne à Highbury (N1, thealwynecastleislington.co.uk), Earlsfield’s Bouteille en cuir (SW17, leatherbottlepub.co.uk), Acton’s Aéronaute (W3, aeronaut.pub) et le Leyton Star (E15, leytonstar.co.uk), qui ont tous installé des pergolas en bois pour éviter la pluie et le vent; à l’intérieur se trouvent des radiateurs confortables. Cette idée poussée à son extrême excentrique se retrouve chez toujours emballé Espoir et ancre à Brixton (SW2, hopeandanchorbrixton.co.uk), tandis que le château dans Tooting (SW17, castletooting.com) le fait plus tranquillement, même si les «châteaux» convoités sont rares.

Si vous n’êtes pas marié au pub, les spots sur les toits Pergola sur le toit (W12, pergolapaddington.com) et Toit de limite (E2, boundary.london) sont chauffés et offrent de la nourriture avec toute la boisson, ou il y a Cour de vinaigre (SE1, vinegaryard.london) avec ses rangées de bancs sous couverture et beaucoup d’espace pour des groupes de six. Pour un moment plus calme, recroquevillé avec un cocktail décent, asseyez-vous parmi les guirlandes lumineuses sur la terrasse chauffante de la belle Double standard (WC1H, standardhotels.com).