Le conseiller de la Maison Blanche, Jared Kushner, a déclaré que les Noirs américains doivent “vouloir réussir” pour parvenir à l’égalité systémique, lors d’une interview sur Fox & Friends lundi. Kushner a également accusé les partisans blancs du mouvement Black Lives Matter de «signalement de la vertu», sans aucun sentiment sincère sur la justice raciale. Kushner est fortement critiqué pour son racisme sur la base de ces remarques.

“Une chose que nous avons vue dans une grande partie de la communauté noire, qui est principalement démocrate, est que les politiques du président Trump sont les politiques qui peuvent aider les gens à sortir des problèmes dont ils se plaignent”, a déclaré Kushner. “Mais il ne peut pas vouloir qu’ils réussissent plus qu’ils ne veulent réussir.” Les critiques de toutes les races ont condamné ces remarques de Kushner, notant qu’il s’agissait simplement d’une perpétuation du stéréotype ancien et toxique selon lequel les Noirs américains sont «paresseux». Pourtant, selon un rapport de Bloomberg, Trump gagne le soutien des électeurs noirs dans l’ensemble, tout en perdant le soutien des électeurs blancs.

REGARDER: Jared Kushner laisse entendre que de nombreux Noirs américains ne «veulent pas réussir». pic.twitter.com/QolVpNFxPP – DNC War Room (@DNCWarRoom) 26 octobre 2020

Les stratèges de campagne de Trump croient qu’il gagne le soutien des électeurs noirs grâce aux politiques de réforme des prisons, qu’il a signées après leur création par les législateurs du Congrès américain. Ils croient également que ses avantages fiscaux ont aidé – bien que ces programmes aient seulement incité les investisseurs à dépenser plus d’argent dans les communautés à faible revenu, sans offrir d’aide directe.

Quoi qu’il en soit, les gains relatifs de Trump parmi les électeurs noirs peuvent difficilement être qualifiés de «soutien» dans l’ensemble. Le président a perdu environ 82 points de pourcentage parmi les électeurs noirs en 2016, alors que maintenant, les sondages le montrent en perdant de seulement 71 points de pourcentage, selon FiveThirtyEight.com.

Quant au soulèvement massif dans les manifestations, les marches et les efforts d’entraide sous la bannière Black Lives Matter l’année dernière, Kushner a déclaré que tout cela n’était “qu’un signal de vertu”. Il a poursuivi: “Ils vont sur Instagram et pleurent ou ils mettent un slogan sur leur maillot ou écrivent quelque chose sur un terrain de basket et, franchement, cela fait plus pour polariser le pays que pour faire avancer les gens.”

Pendant ce temps, Trump continue de défendre les groupes de milices ayant des liens avec la suprématie blanche, notamment les Proud Boys et les Boogaloo Bois. Même sa rhétorique plus politique a de fortes implications racistes, de ses positions d’immigration à ses récentes promesses de garder les maisons à faible revenu loin des banlieues riches aux États-Unis.Même avec ses gains relatifs parmi les électeurs noirs cette année, Trump est loin derrière. l’ancien vice-président Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020.