Jared Kushner, gendre et conseiller principal du président Donald Trump, a déclaré au journaliste Bob Woodward que le président reprenait le pays “aux médecins” à la mi-avril, alors même que le coronavirus ravageait New York à l’époque. Dans les mois qui ont suivi, le virus a continué de se propager à travers le pays. Vendredi, 95 583 nouveaux cas ont été signalés, établissant un autre nouveau record quotidien de cas.

Dans une conversation enregistrée avec Woodward le 18 avril et publiée sur CNN mercredi, Kushner a déclaré que Trump “récupérait le pays des médecins” dans un “règlement négocié”. Kushner, qui n’a aucune formation médicale, a déclaré avoir vu “trois phases” dans la pandémie et que les Etats-Unis traversaient déjà rapidement les phases de “panique” et de “douleur”. Il pensait que le pays entamait déjà la phase de «retour».

«Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas encore beaucoup de douleur et qu’il n’y aura pas de douleur pendant un certain temps, mais en gros, nous avons maintenant établi des règles pour retourner au travail», a déclaré Kushner à Woodward. “Trump est maintenant de nouveau aux commandes. Ce ne sont pas les médecins. Ils ont en quelque sorte – nous avons, comme, un règlement négocié.” L’interview a été enregistrée alors que Woodward faisait un reportage pour son livre Rage. Woodward s’est également entretenu avec Kushner en mai.

Kushner a également semblé dédaigneux de la politique du parti républicain, qualifiant le parti de Trump de “collection d’un groupe de tribus” et a déclaré que sa plate-forme était “un document destiné à, comme, faire chier les gens, fondamentalement”. Trump a fait une “prise de contrôle totalement hostile” du parti, a déclaré Kushner. Il a appelé les gens autour du président “idiots trop confiants” et a déclaré que Trump les avait remplacés par “des gens plus réfléchis qui connaissent en quelque sorte leur place”.

Au moment où Kushner s’est entretenu avec Woodward en avril, les États-Unis comptaient en moyenne environ 30 000 nouveaux cas par jour. New York faisait face au pire de la pandémie, car une vague meurtrière n’avait pas encore frappé le Sud et le Midwest. Le vendredi 30 octobre, 98 583 nouvelles infections ont été signalées, le plus en une seule journée à ce jour, rapporte NBC News. Il y a eu 978 nouveaux décès signalés vendredi. Le nombre de morts depuis le début de la pandémie a dépassé les 230 000, selon l’Université Johns Hopkins. Malgré l’augmentation du nombre, Trump a déclaré à plusieurs reprises que le pays «tournait le coin» dans la pandémie.

Dans son entretien d’avril, Kushner a plaidé en faveur des États gérant les tests, et non du gouvernement fédéral. Il a dit que cela dépendait des gouverneurs et non du gouvernement fédéral, «parce que c’est ainsi que fonctionne le système fédéraliste». Il a déclaré plus tard que Trump “est très intelligent politiquement avec la façon dont il a mené ce combat avec les gouverneurs pour dire en gros, non, non, non, non, je suis propriétaire de l’ouverture. Parce qu’une fois de plus, l’ouverture va être très populaire. Les gens veulent ce pays est ouvert. Mais s’il s’ouvre dans le mauvais sens, la question sera: les gouverneurs ont-ils suivi ou non les directives que nous avons définies?

Dans une interview accordée jeudi à CNBC, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré qu’il pensait qu’il y avait un “pivot” loin des problèmes de santé publique pour se concentrer sur la réouverture du pays à la Maison Blanche. “Si les choses ne changent pas … s’ils continuent sur la voie que nous suivons, il y aura beaucoup de douleur dans ce pays en ce qui concerne les cas supplémentaires, les hospitalisations et les décès”, a déclaré Fauci. “Nous sommes sur une trajectoire très difficile.”