Jared Leto reviendra en tant que Joker pour la nouvelle version de Justice League | AP

Un autre personnage des incroyables films DC Comics reviendra dans ce remake du film “Justice League” et n’est ni plus ni moins que Joker, que nous avons rencontré Jared Leto dans le film “Suicide Squad”.

C’est vrai, quelque chose que beaucoup ont demandé n’a pas encore été accompli, car selon The Hollywood Reporter, Jared Leto peindra à nouveau ses cheveux en vert et s’incarnera à nouveau dans le Joker pour enregistrer de nouvelles scènes pour le Snyder Cut de “Justice League”, ce quatre ans après son apparition dans “Suicide Squad” réalisé par David Ayer.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quel type de participation le personnage aura dans le film, cependant, selon le rapport, en plus de Leto De nouvelles scènes sont actuellement tournées impliquant Ben Affleck dans Batman, Ray Fisher dans Cyborg et Amber Heard dans Mera.

Donc probablement la participation du Joker Leto aura plus à voir avec une histoire liée directement à Batman et non à la menace de Steppenwolf et Darkseid, mais pour le moment, nous devrons attendre encore un certain temps pour pouvoir le savoir avec certitude.

Comme vous vous en souvenez peut-être, des mois après la sortie du film “Suicide Squad” en 2016, le réalisateur David Ayer a mentionné que son film a été modifié par les studios et que la version que nous avons vue au cinéma n’est pas sa version finale.

De plus, il a avoué qu’il regrettait de ne pas avoir fait du Joker Leto le méchant principal du film, car il avait beaucoup plus à explorer dans ce personnage et la version qu’ils ont créée pour ce film, donc dans ce nouveau film, il pourrait être beaucoup plus concentré sur lui.

Donc, tout semble indiquer que nous verrons plus de cette version dans la Justice League Snyder Cut, qui devrait sortir dans le courant de 2021 en tant que mini-série sur HBO Max.

Et quelle meilleure façon de continuer à parler de ce personnage emblématique qu’avec la participation de Jared, car il ne fait aucun doute que le rôle de Joker est devenu l’un des plus convoités, c’est pourquoi il souligne que malgré une longue liste de prétendants, les producteurs de Snyder Cut de Justice League parieront sur Jared Leto.

Jared Joseph Leto, en plus d’être un acteur de renom, est aussi un musicien, réalisateur et producteur de musique américain, fondateur du groupe de rock alternatif “30 Seconds to Mars”.

Ses premières apparitions au petit écran ont été dans la série “Camp Wilder”, “Presque à la maison” et “My So-Called Life” avec Claire Danes, tandis que ses débuts au cinéma étaient dans “Comment faire une courtepointe américaine” et a ensuite participé aux films “S3cuestro”, “Urban Legend”, “The thin red line”, “Fight Club”, “Requiem for a Dream”, “Panic Room”, “Alexander” et “Lord of War”, entre autres.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Le film “Suicide Squad” est sorti le 5 août 2016 et a malheureusement reçu de très mauvaises critiques, cependant, les performances de Leto a été loué malgré la brève apparition de son personnage.

La performance de Leto était fascinante, ce qui était décevant, c’était combien de temps il était dans le film. J’espère voir plus de Joker de Jared Leto (qui m’a donné de vrais frissons, et qui dans le futur mérite vraiment de passer plus de temps à l’écran) », a été l’un des commentaires sur sa participation.

Depuis lors, il n’a plus été vu dans aucun projet de film ou sur le petit écran, puisqu’ils ont même souligné que ce personnage faisait un peu mal psychologiquement. Jared, on s’attend donc à ce que malgré cela, il puisse participer à la nouvelle version que beaucoup attendent.

Cela peut vous intéresser: Jared Leto jouera dans le troisième volet de Tron