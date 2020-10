Jared Leto surpris apparemment sans aucun vêtement dans les réseaux | .

Il acteur, musicien, réalisateur et producteur de musique d’origine américaine Jared Leto, a montré le résultat d’un entraînement ardu au gymnase, ses fans ont sûrement été impressionnés car il est évident qu’il ne porte aucun vêtement et que ses muscles semblent bien visibles.

Malgré le fait que son visage n’apparaisse pas complètement sur la photo, son menton et ses lèvres sont immédiatement identifiés, en plus des tatouages ​​que porte l’acteur, l’un est près de son épaule, un autre sur son avant-bras donc il est facile de l’identifier.

Comment tu te souviens Jared Leto Le joueur de 48 ans se prépare physiquement pour les nouveaux projets de films dans lesquels il apparaîtra bientôt, sa masse musculaire a considérablement augmenté peut-être quand il a tourné le film Marvel “Morbius”, qui sortira en 2021 en Russie, toujours la date de sa création au Mexique est inconnue.

Le résultat de son entraînement complexe peut être vu dans sa publication que par la façon dont il l’a fait il y a un jour, ses fans ont immédiatement commencé à réagir car il a l’air extrêmement “appétissant” selon certaines dames sur Instagram, commente en espagnol et en anglais , Le russe et même le portugais sont ceux qui défilent dans la publication de Jared Leto.

Il est évident que Jared Leto, en plus d’être un excellent acteur, est aussi une célébrité très aimée par ses followers, environ 10 millions 200 mille sont les personnes qui suivent son réseau social, Instagram.

Récemment, une excellente nouvelle a été partagée pour ses fans, qu’il ferait partie du nouveau film “Justice League” en Amérique latine “La Liga de la Justicia” Jared Leto Il aurait l’opportunité de rejouer sa version de Joker, c’est pourquoi il est à la mode depuis 24 heures.

Si vous voulez voir la photo de Jared Leto torse nu, cliquez sur le LIEN suivant pour profiter du panorama.

La surprise de la nouvelle a ému tout le monde, car dans le film “Suicide Squad”, on s’attendait à voir plus de scènes de ce méchant renommé dans le monde entier, malheureusement et malgré les avoir enregistrées, il semble que le réalisateur ait décidé d’en éliminer certaines scènes, donc des millions de personnes étaient mécontentes de sa participation car dans la bande-annonce, le personnage avait été beaucoup promu.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il semble que le nouvel opus de “Justice League” lui donnera l’opportunité de faire valoir son personnage, les internautes auront le plaisir de profiter à nouveau de sa performance en tant que Joker, beaucoup pensent que cette version de l’ennemi juré de Batman pourrait encore surprendre plus que les autres versions du personnage.

On dit que cette nouvelle version de “Justice League” à laquelle il participera sera une mini-série et sera divisée en quatre chapitres, car elle est assez étendue, le réalisateur affirme qu’il y aura des scènes jamais vues auparavant par les internautes et Il plaira sûrement à tout le public, grâce à ces déclarations, nombreux sont ceux qui espèrent qu’il sera vraiment à la hauteur des attentes.

Jared Leto Il deviendra l’un des rares acteurs à avoir participé pour les deux sociétés reconnues dans le monde entier dans les bandes dessinées Marvel et DC Comics, le plus drôle est que dans les deux sociétés, il jouera des méchants en premier lieu, nous avons Morbius l’ennemi de Spider-Man à Marvel et Joker l’éternel méchant de Batman pour DC Comics.

Pour le moment, on ne sait pas quel film sortira en premier dans les salles, bien qu’il soit très probable que Morbius de Marvel Enterteinmant sortira avant Justice League.

Lire aussi: Jared Leto jouera dans le troisième opus de Tron