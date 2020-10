Le prochain redémarrage de Walker, Texas Ranger de la CW est encore dans plusieurs mois avant de frapper les ondes, mais la star de Supernatural Jared Padalecki et la showrunner Anna Fricke ont partagé de nouveaux détails sur la nouvelle série cette semaine. La série, simplement intitulée Walker, est une mise à jour du drame classique des années 1990 avec Chuck Norris. Le nouveau spectacle rend hommage à la série originale mais met à jour l’histoire d’un veuf Texas Ranger pour s’adapter au monde d’aujourd’hui.

“C’est toujours une chanson d’amour au Texas et le personnage est toujours de toute évidence un Texas Ranger et un peu un personnage non-conformiste avec une boussole morale très forte. Je dirais que c’est un puissant prolongement de l’original”, Fricke, dont le précédent les crédits incluent Dawson’s Creek et Valor, a déclaré à Variety au Mipcom, où ViacomCBS Global Distribution a dû le présenter aux distributeurs internationaux sans pilote terminé. La CW a ordonné l’émission directement en série car ils ne pouvaient pas filmer un pilote pendant l’arrêt de la pandémie de coronavirus.

La fermeture a donné à Fricke et aux écrivains plus de temps pour affiner leurs scripts et apporter des modifications qui reflétaient les protestations pour la réforme de la police. “Cela a toujours été censé être un spectacle qui a été mis en place pour avoir des conversations des deux côtés de la clôture et que Walker est un personnage qui peut voir les choses des deux côtés – nous l’appelons le bord de la médaille”, a déclaré Fricke. Elle a noté que le pilote avait été un peu changé, donc le capitaine Larry James de Coby Bell, un personnage noir, est «en mission pour faire progresser le département et surveiller la corruption». L’émission associe également Walker à un partenaire latina, joué par Lindsey Morgan des 100.

Fricke a également surnommé le spectacle un “savon familial”. Son équipe a pris l’influence de la série originale, qui mettait en évidence les liens familiaux de Walker. Dans la nouvelle série, la vraie femme de Padalecki, Geneviève Padalecki, jouera la femme décédée de Walker. Violent Brinson et Kale Culley jouent ses enfants, tandis que Mitch Pileggi et Molly Hagan jouent ses parents. Keegan Allen joue le frère de Walker.

Dans une autre interview de Variety, Padalecki a noté que jouer à Walker est très différent de Sam Winchester, le personnage qu’il a joué pendant 15 ans sur Supernatural. En quarantaine, Padalecki a travaillé sur le développement du nouveau personnage après avoir terminé Supernatural. “Si Walker, l’émission de télévision, dure trois ou quatre ou cinq ou six ou sept ans ou autre, alors j’espère qu’il est plus étoffé et plus développé qu’il ne l’était pendant le pilote”, a expliqué Padalecki. «Et donc, j’ai fait beaucoup de travail – j’ai fait le travail de personnage – et je vais commencer à partir de là et laisser ce qui se passe entre ‘action’ et ‘couper’ m’informer davantage.

Walker est tourné à Austin, où vivent Padalecki et sa famille. L’émission devrait enfin faire ses débuts en janvier, car The CW ne diffusera aucun nouvel épisode de ses drames à l’automne. Padalecki peut toujours être vu dans les derniers épisodes de Supernatural, diffusé les jeudis à 20 h HE.