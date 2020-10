L’acteur Jared Padalecki a réuni ses deux mondes dans un nouveau post Instagram jeudi, alors qu’il se déplace entre le monde surnaturel de Supernatural et le crime procédural Walker. Padalecki a récemment terminé le tournage de la dernière saison de Supernatural et est prêt à jouer un rôle complètement différent lors du prochain redémarrage de Walker, Texas Ranger. Les deux émissions seront diffusées sur The CW, avec Walker débutant en 2021.

La nouvelle photo de Padalecki le montrait debout à côté de l’emblématique Chevy Impala noire Sam Winchester et son frère Dean Winchester (Jensen Ackles) conduisent dans Supernatural tout en portant un chapeau de cowboy, un clin d’œil à son rôle de Cordell Walker sur Walker. Il a également mis une photo encadrée de lui-même à cheval en arrière-plan. “Quand deux mondes se heurtent, seul VOUS décidez qui VOUS êtes, qui VOUS voulez être et comment faire ces fusions”, a écrit Padalecki dans la légende, faisant référence au message sur sa chemise. Il a inclus les hashtags «Cordell Winchester» et «You Define You».

Padalecki a demandé à ses abonnés de cliquer sur le lien dans sa biographie, les dirigeant vers ShopStands.com, où il vend des chemises “You Define You”. Une partie du produit des chemises va à Dream Bag, qui aide les jeunes femmes issues de familles à faible revenu à réaliser leurs rêves sportifs, et à la SPCA Los Angeles. Padalecki vend également des breloques, des patchs et des épinglettes avec la phrase «Toujours continuer à se battre». Padalecki a annoncé le partenariat le 6 octobre.

«Dire au revoir à un personnage et à une émission qui comptent tant pour moi était (et est toujours) vraiment difficile», a écrit Padalecki sur Instagram. «Le désir de savoir qui je serais dans le monde ‘après’ a essayé. C’est pourquoi je me rappelle toujours que je vais me définir. Tout comme VOUS VOUS DÉFINISSEZ! Le message inspirant de l’acteur a dit aux fans que seuls ils pouvaient se définir eux-mêmes, pas le travail qu’ils occupent ou d’autres personnes. «Vous seul avez le pouvoir de déterminer qui vous voulez être et comment y travailler. Alors, allez-y», écrit-il. “DÉFINISSEZ VOUS.”

Padalecki joue Sam Winchester depuis 15 ans, et les derniers épisodes de Supernatural sont diffusés les jeudis CW à 20 h HE. Une fois la série terminée, Walker débutera quelques semaines plus tard en janvier. Dans le Walker mis à jour, Cordell de Padalecki est associé à Micki, joué par Lindsey Morgan. Le reste de la distribution principale comprend Keegan Allen, Mitch Pileggi, Molly Hagan et Coby Bell. L’épouse de Padalecki, Geneviève Padalecki, apparaîtra dans des flashbacks en tant que défunte épouse de Cordell, Emily.