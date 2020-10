La personnalité de HGTV, Jasmine Roth, a récemment traversé une épreuve incroyablement éprouvante. Vendredi, elle s’est ouverte sur les problèmes de santé qu’elle connaît depuis la naissance de son premier enfant, sa fille Hazel, en avril. Selon l’aide! I Wrecked My House star, elle a dû subir une intervention médicale soudaine après avoir subi de nombreux saignements de nez suite à la naissance de sa fille.

Roth a commencé sa publication sur Instagram en écrivant qu’elle avait des saignements de nez depuis l’accueil de Hazel en avril. Elle a écrit que son OB pensait que le problème venait du port d’un masque. Cependant, cinq mois après l’accouchement, Roth souffrait de 5 à 30 saignements de nez par jour. “Il y a deux semaines, j’ai demandé à mon derme de jeter un coup d’œil car j’ai remarqué une croissance dans ma narine gauche”, a poursuivi Roth. “Elle m’a référé à un ORL (spécialiste des oreilles, du nez, de la gorge) et j’ai finalement eu mon appt en personne hier après-midi (après un autre appel télé-médical et un test covid … bienvenue en 2020). les hormones d’avoir eu un bébé ont stimulé une croissance dans ma narine qui devait être enlevée chirurgicalement. “

Roth a continué à écrire qu’elle avait pris le rendez-vous pour la semaine prochaine. Cependant, un incident récent à la piscine impliquant sa fille a conduit à une situation assez compliquée. Elle a poursuivi: “Avance rapide vers notre lieu de rencontre au bord de la piscine, la tête de Hazel frappant à peine mon nez, je la tends à Brett et je cours à l’intérieur pour prendre une douche et arrêter le saignement … puis je regarde sous la douche pour voir la croissance de ma narine assise dans une mare de sang sur le sol de la douche. ” La star de HGTV a ensuite contacté son médecin, Alexis Furze, qui l’a rapidement traitée et a cautérisé son nez. Elle a ajouté: “Nous étions de retour à la maison à 21 heures! Je dois un immense merci à @drfurze et si vous êtes dans la zone OC et avez des allergies, des infections chroniques des sinus ou tout ce qui a à voir avec votre nez ou votre respiration – il ton mec! “

Roth a terminé son message en écrivant qu’elle doit garder les choses “discrètes pendant 72 heures” suite à cette situation. Elle a également noté qu’elle avait besoin de nettoyer sa salle de bain, car son épreuve de santé donnait l’impression qu’il y avait une «scène de crime» chez elle. Mais, heureusement, même si elle a dû traverser cette période difficile, Roth semble aller bien.