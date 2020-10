Jason Aldean est de retour au sommet des charts, remportant son 24e single n ° 1 avec son dernier effort, “Got What I Got”. La chanson est le deuxième single du neuvième album studio d’Aldean, 9, sorti en 2019. Écrit par Thomas Archer, Alex Palmer et Michael Tyler, “Got What I Got” est une assurance du narrateur à leur partenaire qu’ils ne le font pas. t manquer leur vie de célibataire.

“La radio country nous a toujours donné la chance de contourner un peu les règles, et cela a toujours compté beaucoup pour moi”, a déclaré Aldean dans un communiqué, via The Country Daily. “C’est particulièrement cool pour eux d’avoir mon dos en ce moment alors que nous ne pouvons pas être sur la route pour écouter la musique des fans de cette façon. Nous manquons beaucoup et nous avons hâte de revenir sur scène.” Il a partagé un message similaire sur Instagram, en écrivant: “Nous sommes officiellement la chanson n ° 1 du pays aujourd’hui !!! Un grand merci à mon équipe, aux scénaristes, à la radio country et surtout aux FANS! Merci pour le soutien continu. Maintenant, dépêchons-nous. et arriver à 2021 afin que nous puissions recommencer à jouer ces chansons EN DIRECT pour vous les gars. “

Le clip de la chanson a été filmé pendant la quarantaine à la maison de plage de la famille Aldean à Destin, en Floride, et présente des images du chanteur et de sa femme, Brittany, avec leurs deux enfants, Memphis et Navy, et les deux filles aînées d’Aldean, Keeley et Kendyl.

En mars, Aldean a déclaré à Taste of Country Nights que “Got What I Got” est “probablement” la chanson préférée de sa femme sur 9 en raison de son son. «Je savais qu’elle allait adorer celui-là», dit-il. “Elle aime plus les trucs pop. Elle est une sorte de fan de hip-hop – pas une grande fan de rock ‘n roll, donc elle n’aime pas’ We Back ‘et’ The Same Way ‘. Ce genre de choses n’est pas vraiment sa confiture. “

Aldean est actuellement en studio pour travailler sur son 10e album, partageant une paire de photos de lui-même dans le stand avec des fans sur Instagram la semaine dernière. “De retour en studio aujourd’hui pour travailler sur l’album 10!” il a légendé la première photo, un selfie souriant. La photo suivante était une photo en noir et blanc du chant natif de Géorgie, qu’il a simplement sous-titré «# 10» avec quelques émojis musicaux.