Halloween sera certainement différent cette année en raison de la pandémie de coronavirus, et bien que le trucage ou le traitement ne soit pas une option, s’habiller est toujours tout à fait faisable. Lors d’une récente interview avec Katie & Company de RADIO.COM, Jason Aldean a parlé d’une idée de costume qu’il avait pour sa famille, partageant qu’il espérait qu’ils s’habilleraient comme le casting de Tiger King de Netflix, qui est devenu viral plus tôt cette année après sa sortie. au début de la quarantaine.

Après avoir noté que la famille n’avait pas encore de plan d’ensemble pour leurs costumes, Aldean a suggéré qu’il pourrait s’habiller en Joe Exotic, sa femme, Brittany, pourrait incarner Carole Baskin et leurs deux enfants, Memphis, fils de 2 ans et La fille de 1 an, Navy, serait de minuscules tigres. “Donc, nous verrons comment cela fonctionne”, a-t-il dit. “Je vais voir ce qu’elle propose, c’est mon idée … c’est mon argumentaire. Vous venez de l’entendre. Je vais lui dire de la même manière que je viens de vous le dire.”

Tiger King était l’une des nombreuses émissions qu’Aldean et Brittany ont regardées pendant la quarantaine. “Après avoir regardé ‘Tiger King’, je veux dire que cela a mis la barre très haut pour ce qu’il faut regarder en 2020”, a plaisanté le chanteur. Se surnommant lui-même et sa femme des «binge-watchers», Aldean a partagé qu’une autre de leurs émissions de quarantaine était la série de télé-réalité Love Island.

«Ma femme m’a convaincu de regarder ‘Love Island …’ que j’aime, comme des émissions de télé-réalité merdiques», a-t-il déclaré. “Donc nous avons regardé ça, et puis nous avons commencé à revenir en arrière et à regarder, et il y en a d’Australie et du Royaume-Uni. Nous avons donc commencé à regarder en arrière tous ceux d’Australie.”

“En général, nous essayons simplement de trouver des trucs sur Netflix, ou Hulu, ou Prime, ou autre et essayons simplement de trouver des émissions que nous aimons”, at-il poursuivi. “Le problème est que nous allons nous asseoir là et les regarder et les arnaquer dans environ une semaine, puis nous avons terminé. Ensuite, nous nous disons, ‘D’accord, que regardons-nous maintenant?’ Donc, nous finissons par regarder beaucoup de trucs de télé-réalité qui ont beaucoup de saisons dans le passé afin que nous puissions juste comme … Fiancé de 90 jours, nous allons regarder ça et revenir en arrière et regarder les 20 autres saisons qu’ils en ont. avant cette saison ou peu importe. “