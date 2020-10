Jason Aldean et sa famille ont récemment fait un voyage à Disney World, mais la photo que le chanteur a publiée du voyage n’a probablement pas eu la réaction à laquelle il s’attendait. Lundi, Aldean a partagé une photo de lui-même, de sa femme Brittany, de leurs deux enfants, Memphis et Navy, et des filles aînées d’Aldean, Keeley et Kendyl, tous souriant ensemble alors qu’ils se tenaient dans le règne animal du parc, chaque membre de la famille portant un Mickey. T-shirt souris.

“Journée parfaite avec toute mon équipe aujourd’hui à Walt Disney World. Il n’y a rien de mieux que de voir les visages de vos enfants quand vous marchez dans cet endroit”, a écrit Aldean. Personne sur la photo n’avait de masque, mais le natif de Géorgie a fait en sorte de souligner que le groupe “avait un masque sur ALLLLLLL DAAAAAAAYY sauf lorsque nous avons pris cette photo.” Malgré son avis, les commentaires ont rapidement commencé à se remplir de personnes critiquant Aldean pour le manque de masques en un clin d’œil.

“Salut, Jason Aldean n’est pas exempté ou au-dessus des directives COVID de Walt Disney World”, a tweeté une personne. “Si nous ne sommes même pas autorisés à enlever nos masques pour une photo rapide au parc, lui et sa famille ne le devraient pas non plus. À moins que vous ne soyez stationnaire ET que vous mangiez / buviez activement, gardez votre masque en tout temps!”

“Quoi? Vraiment ….. avez-vous vu le nombre de cas de Covid en Floride … vous risquez votre famille et les familles des autres?” quelqu’un d’autre a écrit. “C’EST INACCEPTABLE!!!!”

Aldean a répondu à un commentaire d’une femme qui disait: “Quels sont vos masques? Tout le monde est tenu de les porter? Qui pensez-vous que vous êtes? Je n’achèterai jamais votre musique !!!” Selon Taste of Country, le chanteur a répondu: “Chill out lady. Ils sont dans notre poche. Nous les avons enlevés pendant 5 secondes pour prendre la photo. Croyez-moi, Disney ne nous a pas donné de” laissez-passer gratuit “à ne pas porter Nous les avons eues toute la journée, comme tout le monde. “

Universal Orlando Resort a même semblé jeter un peu d’ombre à la manière d’Aldean, en tweetant: “Porter votre masque? Maintenant, c’est notre genre de fête”, faisant référence à la chanson à succès de 43 ans.

Bien que la famille ait également reçu un certain nombre de messages de soutien, dont plusieurs indiquant que Kendyl avait son masque à la main sur la photo, l’afflux de commentaires négatifs a apparemment incité Aldean à supprimer le message, car il a depuis été retiré de ses médias sociaux. comptes.

La politique relative aux masques de Walt Disney World stipule actuellement que “les masques sont obligatoires pour tous les invités (âgés de 2 ans et plus) et les membres de la distribution. Veuillez apporter vos propres masques et les porter en tout temps, sauf lorsque vous dînez ou nagez. Vous pouvez vous retirer le visage. couvrant tout en mangeant ou en buvant activement, mais vous devez être stationnaire et maintenir une distance physique appropriée. “