Jason Aldean est de retour en studio! Mardi, la star de la country a utilisé Instagram pour informer ses fans de la nouvelle musique, publiant un selfie souriant qu’il a pris dans la cabine d’enregistrement, les écouteurs allumés alors qu’il se tenait devant un microphone prêt à enregistrer.

“De retour en studio aujourd’hui pour travailler sur l’album 10!” il a écrit. Les fans d’Aldean étaient ravis d’entendre la nouvelle, partageant leur enthousiasme dans les commentaires du chanteur. “Heck oui, amenez-le”, a partagé un. Un autre commentaire disait: “Crank it out! Juste au moment où je pense que vous avez fait vous-même. U tuez-le avec un autre album bombe.” Un fan avait une demande très spécifique, l’écriture, “besoin d’un autre duo avec Luke Bryan sur la bière de cerf ou tout ce que je ne peux pas attendre pour cet album, c’est ce dont nous avons tous besoin en ce moment de nouvelle musique.”

Aucun détail n’a encore été annoncé sur le nouvel album d’Aldean. Sa sortie la plus récente était son album 2019, 9, qui comprend les singles «We Back» et «Got What I Got», ce dernier étant actuellement dans le Top 5 de la radio country. Le clip de “Got What I Got” met en vedette la femme d’Aldean, Brittany, et leurs enfants, et a été filmé dans leur maison de plage en Floride, où ils ont passé les premiers mois de quarantaine.

“Le temps libre à la maison avec la famille a été génial”, a déclaré le chanteur à PopCulture.com par e-mail. “Nous n’avons jamais passé autant de temps ensemble.”

Le natif de Géorgie devait être sur la route de cette année à septembre lors de sa tournée We Back, mais la randonnée a été interrompue en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

“Je m’ennuie de voir notre groupe et notre équipe tous les jours – jouer au baseball et au basket ensemble avant de monter sur scène”, a déclaré Aldean. “Et bien sûr les fans. Je sais que tout le monde traverse beaucoup de choses difficiles en ce moment. Ce serait bien mieux d’avoir un spectacle pour oublier tout ce qui se passe et passer une nuit.” Alors que le joueur de 43 ans a participé à plusieurs performances virtuelles pendant la quarantaine, il a noté que “rien ne se compare à être sur scène juste là avec vos fans” et a partagé que “les gars et moi n’avons jamais été aussi prêts à revenir là-bas. et montez-le. “