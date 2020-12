Jason Bateman animera le prochain épisode Saturday Night Live, avec Morgan Wallen en tant qu’invité musical. Avant le spectacle, SNL a publié un clip de Bateman, Wallen et l’acteur de SNL Heidi Gardner (qui portent tous des masques) plaisantant sur ce qu’ils veulent pour Noël. Comme les fans de SNL le savent, Wallen devait initialement être l’invité musical d’un épisode précédent cette saison. Mais, après avoir été aperçu en train de se rapprocher et de passer du temps avec des fans au milieu de la pandémie COVID-19, l’émission a décidé d’annuler son apparition. Il a ensuite été remplacé par Jack White.

Dans le clip, Gardner demande à Bateman et à Wallen ce qu’ils veulent pour Noël. Les deux hommes ont répondu qu’être sur SNL était le seul cadeau dont ils avaient besoin. Gardner a alors demandé en plaisantant pourquoi ils ne voulaient pas de «paix mondiale». Les deux partagent ensuite qu’ils n’étaient pas tout à fait terminés lorsqu’ils ont partagé ce qu’ils voulaient, car Bateman et Wallen ont tous deux noté qu’ils voulaient évidemment la paix dans le monde. L’acteur d’Ozark a ajouté qu’il souhaitait également mettre fin à la faim dans le monde et à la pandémie de COVID-19. Dans une autre vidéo promotionnelle de l’épisode, Gardner se trompe sur Bateman alors qu’il se présente, la faisant croire à Wallen et à elle que “Batman” sera l’hôte de l’émission.

Le tour de Wallen en tant qu’invité musical survient environ deux mois après que SNL a annulé son apparition au programme. L’émission a décidé de le retirer en tant qu’invité musical après avoir été aperçu en train de se rapprocher des fans peu de temps avant qu’il ne soit sur la série de croquis (ce qui enfreignait les consignes de sécurité au milieu de la pandémie). Le chanteur country s’est ensuite tourné vers les réseaux sociaux pour parler de l’actualité. Dans son message, il a accepté l’entière responsabilité des actions qui ont conduit à sa comparution annulée.

“Je me préparais pour SNL ce samedi quand j’ai reçu un appel de l’émission me disant que je ne pourrais plus jouer. Et c’est à cause des protocoles COVID, que je comprends”, a déclaré le chanteur, notant également qu’il n’a pas été testé positif pour COVID-19. “[But] mes actions du week-end dernier étaient assez à courte vue et elles ont évidemment affecté mes objectifs à long terme et mes rêves. Je respecte la décision de l’émission parce que je sais que je les mets en danger, et j’en assume la responsabilité. “