C’est une maison divisée pour la famille aldéenne. Lundi, la femme de Jason Aldean, Brittany, a partagé une photo sur Instagram qui montre le couple se préparant pour une action de football universitaire. Brittany est vêtue de vêtements Alabama Crimson Tide tandis que Jason porte son maillot des Georgia Bulldogs. Les deux équipes se sont affrontées samedi soir.

“Nous pourrions avoir des équipes rivales, mais c’est toujours de l’amour ici”, a écrit Brittany dans le capitaine. La Bretagne a l’air très heureuse sur la photo, et cela pourrait être dû au fait que l’Alabama a battu la Géorgie 41-24. Les choses ne se sont pas bien passées en première mi-temps pour le Crimson Tide car ils étaient en baisse de 24-20 à la demie. Cependant, la défense a réussi à forcer plusieurs revirements au second semestre pour aider l’Alabama à dépasser la Géorgie.

“Eh bien, c’était une grande victoire évidente contre une très, très bonne équipe de football”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban après le match. «J’étais vraiment fier de la façon dont nos gars se sont battus dans le jeu. Je savais que ça allait être une sorte de combat de 15 rounds, probablement ne gagnerait pas le combat avant un round ultérieur et vous savez que nous avons pris du retard au début du match et les joueurs ont continué à jouer et à se battre. Je pense que c’était une belle victoire contre une très, très bonne équipe. J’ai beaucoup de respect pour la Géorgie, beaucoup de respect pour les entraîneurs. J’ai un beaucoup de respect pour leurs joueurs. Particulièrement fiers de nos gars, de pouvoir faire ce qu’ils ont fait, c’était une belle victoire pour eux. “

L’Alabama, la deuxième équipe du pays, continue de se frayer un chemin vers un championnat national. Quant à la Géorgie, elle cherche à rebondir et à courir la table pour faire une apparition dans les éliminatoires de football universitaire. “Nous avons une super équipe, mec”, a déclaré le gardien de la Géorgie Richard LeCounte après le match. L’équipe qui a mieux joué ce soir a gagné. Ce n’est pas vraiment une chose démoralisante, mais nous reviendrons à la planche à dessin où nous sommes en mesure de réparer où nous nous sommes trompés ce soir et de terminer notre saison. Etait bon. C’est juste une petite bosse sur notre route. Nous sommes ici pour apprendre de notre expérience et nous améliorer afin qu’ils soient bons la prochaine fois. “

Jason Aldean, l’une des plus grandes stars de la musique country en ce moment, est un fan de longue date des Georgia Bulldogs alors qu’il a grandi à Macon. Brittany Aldean a fréquenté l’Alabama et a obtenu un diplôme en sciences de l’environnement humain.