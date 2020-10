Le décès de Sean Connery a été annoncé samedi par son fils, Jason Connery. Jason est le seul enfant que Connery ait jamais eu et il a suivi son père dans l’industrie du divertissement. De nombreux fans approfondissent maintenant l’héritage personnel de Connery, en plus de son héritage professionnel.

Jason Connery a déclaré à la BBC que son père était décédé du jour au lendemain à Nassau, aux Bahamas, et qu’il était mort paisiblement dans son sommeil. Il a déclaré que Connery “avait beaucoup de membres de sa famille qui pourraient être aux Bahamas autour de lui” et a ajouté: “Nous travaillons tous à comprendre cet événement énorme comme il s’est produit si récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps. Une triste journée pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour toutes les personnes dans le monde qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur. “

(Photo: Dave Hogan / .)

Jason est le fils unique de Connery et vient de son premier mariage avec l’actrice Diane Cilento. Connery et Cilento se sont mariés en 1962 et Jason est né en 1963. Connery et Cilento se sont ensuite séparés en 1971, et Cilento a écrit plus tard dans son autobiographie que Connery était mentalement et physiquement abusive envers elle. Connery a semblé le confirmer dans une interview avec Barbara Walters à l’époque, affirmant que ce n’était “pas grave” pour un homme de frapper sa femme.

Jason a grandi à Londres avec sa mère, mais il a ensuite étudié à la Gordonstoun School dans l’Écosse natale de son père pendant un certain temps. À l’âge adulte, il a suivi ses parents dans l’industrie du divertissement, bien qu’il ait commencé dans le théâtre. Il a trouvé son chemin à l’écran à travers des films B et des rôles à la télévision, y compris une série Doctor Who de 1985 appelée Vengeance on Varos.

En 1995, Jason a joué dans un film fait pour la télévision appelé Bullet to Beijing, où il a rencontré l’actrice américaine Mia Sara. Le couple s’est marié l’année suivante et en 1997, ils ont eu un fils nommé Dashiell Quinn Connery. Jason et Sara ont ensuite divorcé en 2002.

Jason a discuté de son divorce et, de manière tangentielle, de sa relation avec son père dans une interview de 2004 avec The Times intitulée «Life in His Shadow». Il a déclaré: “Mon divorce a été une chose vraiment difficile pour moi, un choc. J’ai soudainement vu tous les parallèles entre mon père, ma mère et moi, parce qu’ils étaient tous les deux acteurs – comme mon ex et moi”.

Aujourd’hui, Jason continue de travailler dans le cinéma, la télévision et le théâtre, non seulement en tant qu’acteur, mais également en tant que réalisateur. Il a deux projets en post-production au moment d’écrire ces lignes – le film Byrd and the Bees en tant que réalisateur et la comédie romantique Of Corset’s Mine en tant que réalisateur. Pour de nombreux fans, l’homme de 57 ans porte l’héritage de l’une des figures les plus influentes d’Hollywood pour la prochaine génération.