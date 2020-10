Un peu plus d’une semaine avant le jour des élections, le candidat républicain au Sénat américain Jason Lewis du Minnesota a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une hernie mettant sa vie en danger. Selon l’Associated Press, Lewis a été opéré lundi pour une hernie interne sévère. Sa campagne a annoncé plus tard que l’opération avait réussi.

La campagne de Lewis a déclaré que la situation était grave, car la maladie aurait pu mettre sa vie en danger s’il n’avait pas été traité rapidement. Une hernie interne est un renflement ou une saillie d’un organe, qui peut entraîner une obstruction ou d’autres problèmes de santé. Tom Szymanski, le directeur de campagne de Lewis, a publié une déclaration sur l’état du législateur, affirmant que la chirurgie était «réussie et peu invasive. À condition que son rétablissement se poursuive sur une trajectoire positive, les médecins prévoient qu’il sortira probablement de l’hôpital dans les prochains jours. » Il n’a pas dit quand Lewis pourrait continuer à faire campagne. Lewis, un ancien membre du Congrès du Minnesota pour un mandat, est peut-être mieux connu des gens en tant qu’animateur de radio conservateur. Il défie la sénatrice démocrate sortante Tina Smith.

Lewis aurait été hospitalisé à Hibbing, selon la présidente de l’État républicain du Minnesota, Jennifer Carnahan. Hibbing est l’endroit où le vice-président Mike Pence devait organiser un rassemblement lundi, auquel Lewis était censé assister. Bien que Szymanski n’ait pas révélé où Lewis était hospitalisé, il a confirmé qu’il devait participer au rassemblement avec le vice-président, le candidat républicain ayant été un grand partisan du président Donald Trump. Pence s’est ensuite rendu sur Twitter pour publier une déclaration sur les nouvelles, souhaitant au législateur un rétablissement rapide et sûr. «Prier pour une chirurgie réussie et un rétablissement rapide pour notre ami @LewisForMN», a tweeté le vice-président. “Aujourd’hui. Le Minnesota et l’Amérique sont avec vous! » Le sénateur Smith a également souhaité à Lewis une “opération réussie et un prompt rétablissement” sur Twitter.

Lewis aurait souffert de graves douleurs abdominales lundi matin. Il a ensuite été emmené aux urgences pour traitement. À l’époque, Szymanski a publié une déclaration sur l’hospitalisation de l’ancien membre du Congrès, partageant: «Avant d’être emmené à la salle d’opération, Jason était de bonne humeur, optimiste et fidèle à sa forme, il spéculait sur le moment où il pourrait reprendre la campagne, impatient pour continuer à se battre pour ses compatriotes du Minnesota. “Comme le directeur de campagne l’a dit dans un communiqué ultérieur, Lewis devrait être libéré de l’hôpital dans les prochains jours.