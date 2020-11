La star d’Aquaman a fait tourner les têtes avec sa fabuleuse tenue rose alors qu’il sortait pour manger en faisant du bruit sur sa moto classique.

Le fanatique hawaïen du sport automobile a été aperçu en train de conduire sa Harley-Davidson avec un groupe d’amis motocyclistes à Toronto, s’arrêtant pour un hamburger.

L’amant rose s’est démarqué avec une veste à la coupe rétro, des lunettes de soleil œil-de-chat et des foulards assortis.

Fidèle à son style bohème, Jason a accompagné le look avec un pantalon vieilli, une chemise rayée et des bottes, ainsi qu’un casque rouge et or.

“Khal Drogo” et ses amis se sont assis à une table à l’extérieur, ont apprécié la nourriture et les boissons, prenant des photos et plaisantant pendant qu’il passait des appels.

À la surprise de ses fans, l’acteur populaire a récemment avoué dans une interview pour InStyle qu’il avait traversé une très mauvaise situation financière en 2011, suite à la mort de son personnage Khal Drogo dans “Game of Thrones” avant que la série ne devienne un succès mondial.

“Je veux dire, nous mourions de faim après Game of Thrones”, dit-il. «Je n’ai pas pu trouver de travail. C’est un défi quand on a des bébés et qu’on est complètement endetté. “

Mais tout s’est amélioré en 2016 lorsqu’il a été appelé pour Justice League et grâce au succès d’Aquaman deux ans plus tard.

Jason vit avec sa femme et son partenaire depuis 15 ans, l’actrice Lisa Bonet et leurs deux enfants, Lola et Nakoa-Wolf, dans la maison qu’ils partagent à Topanga Canyon à Los Angeles.

De plus, il est le beau-père de Zoë, la fille de Bonet, et de son ex-rocker Lenny Kravitz, avec qui il partage une belle relation familiale.

Momoa est actuellement au Canada pour le tournage de la deuxième saison de la série de science-fiction «See», produite pour Apple TV +, qui a été re-tournée il y a quelques semaines après des mois d’interruption en raison de la pandémie.