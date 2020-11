Bien que Jason Momoa ait joué dans le cinéma et la télévision depuis plus de 20 ans, il n’est pas devenu un visage familier du grand public jusqu’à ce qu’il joue Khal Drogo dans Game of Thrones. À partir de là, sa carrière n’a fait que grandir, son rôle le plus reconnaissable étant celui d’Aquaman dans l’univers DC. Mais entre les deux personnages emblématiques, les choses ne se sont pas bien passées pour l’acteur.

Bien que la renommée lui soit venue grâce à sa participation à Game of Thrones, il faut se rappeler que Khal Drogo est mort dans la première saison de fiction. Autrement dit, avant que la série HBO ne devienne un succès retentissant et un phénomène mondial. Cela signifie que l’acteur n’a pas pu profiter de la vague de folie à travers les Sept Royaumes comme l’ont fait d’autres collègues: Emilia Clarke, Sophie Turner ou Kit Harington qui ont vu leurs émoluments considérablement augmenter.

Dans une interview avec InStyle, Momoa a expliqué qu’après son départ de Game of Thrones, il avait passé plusieurs années à lutter pour payer les factures tout en vivant dans sa maison de Topanga Canyon avec sa femme, sa collègue actrice Lisa Bonet, et leurs deux enfants. “Je veux dire, nous mourions de faim après Game of Thrones”, a-t-il déclaré dans l’interview.

Je n’ai pas pu trouver de travail. C’est une situation très difficile lorsque vous avez deux bébés et que vous êtes complètement endetté », a déploré Momoa en regardant le passé. Car, bien qu’avant Game of Thrones il avait déjà participé à des séries telles que Baywatch: Hawaï ou Stargate: Atlantis, ses problèmes financiers étaient toujours un fardeau qui pesait sur sa carrière. Et je le ferais encore quelques années.

Heureusement, et après une performance vide dans le remake de Conan, son destin a changé lorsqu’en 2014, il a été révélé qu’il avait été choisi pour jouer à Aquaman dans le DCEU. Après avoir fait son apparition dans Batman v Superman, il est devenu Arthur Curry pour Justice League, et a ensuite obtenu son film solo, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars.

Maintenant, avec le poids des Sept Mers derrière lui, Momoa a une brillante carrière devant lui, car il a Aquaman 2 (fin 2022), la version de Zack Snyder de Justice League (2021) et le remake de Dune de Denis Villeneuve, où il joue Duncan Idaho. Et heureusement, les problèmes financiers et les dettes appartiennent au passé.

Source: Excelsior