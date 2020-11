J

ason Roy pense qu’il a mis un été difficile derrière lui et est prêt à voir le «talent effrayant» de l’Angleterre pour assurer sa place au sommet de l’ordre dans le cricket T20.

Lorsque la série de trois matchs contre l’Afrique du Sud commencera vendredi, Roy devrait débuter avec Jos Buttler dans une solide formation de frappeurs en Angleterre,

«C’est une belle position, l’embarras du choix», a déclaré Roy, d’Angleterre, riche au bâton avant la Coupe du monde de l’an prochain en Inde.

«Je mentirais à 100% si vous disiez que vous n’êtes pas sous pression pour votre place.

«La quantité de talents qui nous entoure. Il n’y a pas une seule personne. Tout le monde est poussé à ses limites. Personne ne peut se reposer sur ses lauriers. C’est l’une de ces équipes incroyables.

«Je dois me mettre en forme physiquement, en forme mentalement et ensuite je dois marquer quelques points. C’est aussi simple que ça.”

Roy a admis qu’il avait eu du mal avec la vie de bulle cet été et que «physiquement et mentalement, je n’étais probablement pas là où je voulais être», alors retiré de l’IPL.

Le joueur de 30 ans a raté le programme T20 de l’Angleterre cet été en raison d’une blessure et n’a réalisé que 49 points en six manches ODI avant de revenir en forme lors de la course de Surrey à la finale Vitality Blast.

«J’ai terminé l’été sur une bonne note», dit-il.

«Ce fut un été difficile. Des blessures plus un nouvel environnement qui m’est complètement étranger et qui je suis en tant que personne. Mentalement, c’était très dur. Physiquement, se blesser n’était pas terrible.

«C’était un de ces étés pour se passer bien, c’est là que vous en êtes. Laissez-le, mettez-le de côté, n’allez pas à l’IPL, faites le tri et revenez plus fort. Je me sens bien pour ça.

«C’est en fait un souvenir très lointain maintenant, l’été, ce qui est plutôt agréable.»

Roy est enthousiasmé par la perspective que la série soit une course rythmée, les Anglais Jofra Archer et Mark Wood affrontant Kagiso Rabada et Anrich Nortje.

«Vous savez juste que vous devez allumer ou vous repartirez avec quelques fractures», dit-il. “Vous devez vous assurer que votre entraînement est sur le point et prêt à affronter un peu de feu.”