Jason Tartick défend la petite amie Kaitlyn Bristowe après que la juge de Dancing With the Stars, Carrie Ann Inaba, ait déclaré qu’elle sentait que l’ancienne Bachelorette avait «abandonné» lors de sa performance dans l’émission de lundi. Après que Bristowe et son partenaire professionnel Artem Chigvintsev, paso Doble, inspiré de Cruella de Vil, aient remporté la paire un 24/30 – leur score le plus bas depuis la troisième semaine – le beau de Bachelor Nation a profité de son histoire Instagram pour accuser les juges de donner des scores injustes.

“Les questions de Carrie Ann arrivent. Alors, voici ce que je vais dire. Est-elle dure avec Kaitlyn? Elle l’est”, a déclaré Tartick lundi. «Est-ce que les commentaires qu’elle donne à Kaitlyn sont incroyables, que comme Kaitlyn peut prendre ces commentaires et aller au studio et devenir une meilleure danseuse? Oui. C’était un 7 ce soir? Je ne pense pas.

«Bien sûr, elle est déçue», a-t-il poursuivi à propos de la réponse de Bristowe à la critique, expliquant qu’il ne savait pas trop comment gérer la série de son côté. “Une partie de moi est comme,” Vous savez, ce que c’est un spectacle. C’est une expérience unique dans une vie, alors profitez simplement de la balade. ” Mais une autre partie de moi voit qu’elle met tout dans ça, tout. Donc je suis tellement déchirée. Mais elle se battra, je suis confiant. La semaine prochaine, elle a ça. “

En regardant sa saison très réussie jusqu’à présent, Tartick a admis que cette performance est probablement un «fond de pierre» pour Bristowe. “Et quand vous êtes au plus bas, c’est à ce moment-là que les gens font leur prochaine étape”, a-t-il ajouté. “Vous devez l’apprécier, vous devez vous souvenir de ce sentiment d’être sur scène et d’entendre ces commentaires et de prendre cela chaque jour dans votre pratique et devenir meilleur et lundi prochain, tout simplement écraser. Et c’est pourquoi le fond peut être une rampe de lancement.”

Du côté de Bristowe, elle a dit qu’elle avait “fini avec [her] little pity party “sur sa propre histoire Instagram, admettant qu’elle a pleuré après le jugement.” Je me suis senti très déçu après ce soir à cause du travail que nous avons tous mis dans chaque danse, pas seulement moi, chaque danseur de la compétition. … Ce n’est pas à moi d’abandonner, donc c’était vraiment difficile d’entendre les retours, certains bons, certains mauvais. “

Elle a ajouté à Entertainment Tonight: “Certaines choses me blessent, mais je dois me rappeler: ‘OK, je suis dans une émission où il y a des juges, et je dois prendre tout ce qu’ils disent et je ne peux pas le changer.’ “Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à Inaba après les scores de cette semaine, Bristowe a plaisanté:” Je voudrais dire: ‘Carrie Ann, LensCrafters a appelé et votre ordonnance est en cours.’ “