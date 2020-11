La démission forcée de Johnny Depp de Fantastic Beasts 3 a déclenché des rumeurs sur son remplacement dans le film. L’acteur, qui est au milieu d’une bataille juridique avec Amber Heard, ne jouera plus Gellert Grindelwald. Bien que la spéculation ait pointé Mads Mikkelsen comme son possible remplaçant, l’interprète a nié avoir conclu un accord sur sa participation à la production.

S’adressant à IGN, Mikkelsen a nié que des rumeurs circulaient sur son adhésion à la série. «Oh, ce ne sont que des rumeurs pour le moment. J’en sais donc autant que vous grâce aux journaux. J’ai donc hâte de recevoir cet appel téléphonique », a-t-il déclaré. Certaines publications disent que le réalisateur David Yates a choisi Mikkelsen comme son choix principal pour le remplacement de Depp.

Mikkelsen est connu pour avoir joué dans la série Hannibal et pour son rôle de Kaecilius dans Doctor Strange. Il fait également partie de la saga Star Wars, puisqu’il a joué Galen Erso dans Rogue One. Le Danois a également participé à des titres tels que Polar, Quantum of Solace, Valhalla Rising ou Clash of the Titans.

Warner a demandé à Depp de démissionner de son rôle de Gellert Grindelwald dans Fantastic Beasts 3 après avoir perdu un procès en diffamation contre The Sun, que l’acteur a poursuivi après avoir qualifié l’interprète de “femme abuseur”. Bien que des informations ultérieures indiquent que le licenciement de Depp est marqué par des changements dans le haut de l’étude, puisque les nouveaux managers veulent garder leurs projets à l’écart de tout type de controverse.

Source: Cependant