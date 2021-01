Ricky Munoz, chanteur du groupe Intocable, a révélé à travers une vidéo sur son compte Instagram comment il accédait au vaccin et a reconnu qu’il avait eu tort de publier celui qu’il avait fait en utilisant des «leviers».

Ricardo Muñoz avait “ présumé ” sur Twitter qu’il avait déjà reçu le vaccin et était sur le point de recevoir la deuxième dose, c’est pourquoi il a été durement critiqué car pour l’instant, le vaccin Il ne s’applique qu’au personnel médical de première ligne combattant la pandémie de COVID-19.

«Je sais que certains d’entre vous ont déjà votre idée sur la question. L’un, c’était aux États-Unis, le second, c’est que je n’ai pris la place de personne. La cargaison est arrivée pour les médecins, les infirmières, comme il se doit, je ne sais pas comment cela a été géré au début car on suppose que tous les médecins de première ligne ont dit «c’est ce qui a été soigné et laissé». C’est ce qui s’est passé, messieurs, il en restait, et ils l’ont posté sur Facebook. Quoi «Nous allons mettre le vaccin contre le COVID dans cette direction», il devait arriver, vous avez fait la queue, et il y avait une très longue file d’attente, pas seulement je l’ai mis, de nombreux citoyens l’ont donné et nous n’avons reçu l’injection de personne » .

Par: Vanguardia