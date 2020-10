Teen Mom 2 star Javi Marroquin, l’ex-mari de Kailyn Lowry et le père de son fils Lincoln, a supprimé son compte Instagram après avoir fait allusion à une rupture avec sa petite amie de longue date Lauren Comeau. Au cours d’une session Instagram Live, Marroquin a déclaré aux fans que 2020 avait été “dur” avec lui et il espérait que sa foi le mènerait dans la bonne direction. Plus tôt ce mois-ci, Lowry a affirmé dans un épisode de Teen Mom 2 que Marroquin avait tenté de se connecter avec elle alors qu’il sortait toujours avec Comeau.

Marroquin, 27 ans, a supprimé son compte Instagram vendredi après avoir promu son groupe de joueurs virtuels, rapporte InTouch Weekly. Il a partagé une invitation à «qui que ce soit» sur son histoire Instagram mercredi. La page Instagram de Comeau est toujours accessible et comprend des photos de leur fils Eli, 23 mois. Comeau, 28 ans, a passé du temps dans le Maine avec sa famille, tandis que Marroquin est restée au Delaware.

Le 19 octobre, Marroquin a semblé faire référence à des difficultés dans leur relation dans une session Instagram Live, bien qu’il ait évité les détails. Il a dit que cette année avait été difficile pour lui et espérait que la religion le mettrait dans la «bonne direction pour me réparer et résoudre tous ces problèmes». Marroquin prévoyait de «plonger vraiment dans ma foi» pour découvrir ce que «Dieu me réserve». Alors qu’il combattait ses larmes, Marroquin a déclaré aux fans: “C’est un peu solitaire par moi-même, alors j’espérais que si quelqu’un traverse des problèmes financiers, des problèmes relationnels, des problèmes familiaux et que vous avez juste besoin de quelqu’un avec qui prier, je voulais en quelque sorte pour ouvrir cette porte. “

La scission non confirmée intervient après un épisode du 13 octobre Teen Mom 2, où Lowry a affirmé que Marroquin avait tenté d’avoir des relations sexuelles avec elle dans un parking d’une station-service pendant que Comeau était à la maison avec son fils. Marroquin a répondu aux allégations en partageant une note expliquant pourquoi il avait évité les caméras Teen Mom 2 pendant un an. Il a ensuite précisé qu’il ne voulait plus être dans l’émission. “Je vais reprendre mes affaires et vivre ma vie avec ma famille et être le meilleur père que je puisse être”, a écrit Marroquin. “Mais que ce soit la dernière fois que mon nom ou quelqu’un dans le nom de ma famille est mentionné sur un podcast. Spectacle. Tweet. Snap. MySpace, Peu importe. Cc: @TeenMom et tous ceux qui sont associés à cette émission. Ne m’envoyez même pas de SMS. “

Quelques heures après la diffusion de l’épisode, Lowry s’est publiquement excusé auprès de Comeau pour avoir fait cette allégation. “Elle ne méritait pas l’humiliation qu’elle a subie en raison d’une situation entre Javi et moi. J’ai été à sa place et j’ai ressenti cette douleur, cependant, je n’ai jamais connu cette exploitation à la télévision”, a écrit Lowry , ajoutant qu’elle a eu une conversation fine avec Comeau sur la situation.