Javier Bardem et Nicole Kidman négocient leur intégration dans Being The Ricardos, le prochain film du réalisateur et scénariste Aaron Sorkin (The West Wing).

Le portail Deadline détaillait aujourd’hui que, s’ils arrivaient enfin à un accord, Bardem et Kidman joueraient dans ce film le couple formé par la cubano-américaine Desi Arnaz et l’américaine Lucille Ball, qui triomphait avec la comédie télévisée I Love Lucy (1951-1957) .

Being The Ricardos se concentrera sur une semaine de production de I Love Lucy traversant une crise conjugale personnelle et professionnelle.

Amazon Studios et Escape Artists sont à l’origine de ce film que, en principe, Sorkin n’allait qu’écrire mais a ensuite décidé de s’attaquer également en tant que réalisateur.

En attendant que les négociations avec Kidman et Bardem soient résolues, une date de début pour le tournage de Being The Ricardos n’est pas non plus connue avec certitude en raison de l’incertitude que la pandémie a provoquée à Hollywood.

Sorkin est l’un des auteurs les plus prestigieux de la scène audiovisuelle contemporaine grâce à ses scripts passionnés et brillants pour des séries telles que The West Wing (1999-2006) ou The Newsroom (2012-2014) et des films comme A Few Good Men (1992). The Social Network (2010) ou Steve Jobs (2015).

