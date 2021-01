2020 a été un grand défi pour Hernández, comme il l’a lui-même révélé via son compte Instagram officiel, dans lequel il a décidé d’ouvrir son cœur et de partager que l’année de son départ, il a laissé plusieurs adieux, ainsi que des hauts et des bas dans sa carrière en tant que footballeur professionnel, bien que le plus important ait été la naissance de sa fille Nala.

L’année est finie! Et en mettant tout ce qui s’est passé dans un équilibre, je suis sûr que c’était plus les cadeaux incroyables de la vie, que les moments compliqués. 2020 a commencé avec la mort de l’une de mes plus grandes idoles depuis que je suis enfant: Kobe.

Javier Chicharito Hernández, footballeur

C’est ainsi que Chicharito a commencé sa réflexion, dans laquelle il a commenté une autre perte douloureuse qu’il a dû vivre dans l’une des années les plus complexes pour l’humanité: «Plus tard, mon don Tomás s’est reposé, je suis sûr qu’il continue de plaisanter au paradis, profiter de mon arrière-grand-mère Teodora et m’encourager à partir de là. “

Le message était accompagné d’une série de photographies dans lesquelles le joueur peut être vu à différents moments en 2020. Javier a également évoqué tous les changements sociaux, la quarantaine nécessaire et était reconnaissant de la possibilité d’évoluer dans sa vie personnelle. et professionnel.