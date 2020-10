Jay Cutler montre son soutien à Donald Trump. Cette semaine, l’ancien quart-arrière de la NFL est allé sur Instagram pour republier ce que Trump a partagé sur sa page, qui était la légende du golf Jack Nicklaus montrant son soutien au président des États-Unis. Dans la légende, Cutler a approuvé Trump et soutenu la déclaration de Nicklaus.

“Jamais un doute”, a écrit Cutler. L’ancien quart-arrière des Denver Broncos, des Chicago Bears et des Miami Dolphins a reçu un certain nombre de réponses pour le message et la légende. Un fan a écrit: “Je peux vous aimer et aussi ne pas être d’accord avec qui vous votez. C’est ce qui est formidable à propos de qui nous étions en tant que pays – j’espère que nous y reviendrons.”

Trump a apprécié le message de Nicklaus en déclarant que c’est un grand honneur. “Nicklaus, six fois champion des Masters, savait que les gens n’allaient pas aimer son message, c’est pourquoi il a expliqué pourquoi il approuve Trump.” la façon dont notre président dit ou tweete certaines choses – et croyez-moi, je lui ai dit cela! “, a déclaré Nicklaus dans le message.” J’ai appris à regarder au-delà de cela et à me concentrer sur ce qu’il a essayé d’accomplir. Ce n’est pas un concours de personnalité; il s’agit de patriotisme, de politiques et des personnes sur lesquelles elles influent. Son amour pour l’Amérique et ses citoyens et la priorité accordée à son pays est ressorti haut et fort. Comment il a dit que cela n’a pas été important pour moi. Ce qui a été important, ce sont ses actions. “

À la fin de la note de Nicklaus, Nicklaus a envoyé un message aux personnes qui ne savent pas pour qui elles veulent voter. “Je suis certain que beaucoup d’entre vous ne se sont pas décidés,” déclara Nicklaus. “Mais si nous voulons continuer à avoir l’opportunité de poursuivre le rêve américain, et ne pas évoluer vers l’Amérique socialiste et laisser le gouvernement diriger votre vie, alors je vous recommande fortement de considérer Donald J. Trump pendant encore 4 ans. J’ai certainement j’ai voté et j’ai déjà voté. “

On dirait que Nicklaus a convaincu Cutler, qui a pris sa retraite de la NFL après la saison 2017. Il a été repêché par les Broncos en 2006 mais a passé la majorité de sa carrière avec les Bears (2009-2016). Dans sa carrière, Cutler a lancé pour 35133 verges, 227 touchés et 160 interceptions. Il a atteint le Pro Bowl en 2005 et a été nommé l’un des 100 plus grands ours de tous les temps.