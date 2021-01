Vendredi soir, l’ancien quart-arrière des Chicago Bears Jay Cutler et la star de Very Cavallari Kristin Cavallari ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils étaient de retour ensemble après avoir annoncé leur divorce. Le couple séparé a publié la même photo et la même légende sur leurs plateformes de médias sociaux, mais ce message n’a pas confirmé les retrouvailles. Les deux seraient toujours célibataires.

PEOPLE s’est entretenu avec une source vendredi soir après la publication de la photo sur Instagram. “Ils sont amis et célibataires. Ils se soutiendront toujours, quoi qu’il arrive”, a déclaré la source au média. Certains fans ont vu la nouvelle et ont exprimé leur tristesse à l’idée que le couple ne se remette pas ensemble. D’autres ont simplement dit que le message signifiait que Cutler et Cavallari travailleraient ensemble pour élever leurs enfants tout en restant amis.

“Prendre ça, c’est un gros effort pour le live de Madison Lecroy la nuit dernière. Où elle a critiqué la parentalité de Kristin et a dit que Jay était soulagé de ne pas être avec elle, etc.” a commenté un fan sur Instagram. Plusieurs autres personnes étaient d’accord avec ce sentiment, exprimant l’opinion que Cutler et Cavallari prenaient des photos des rumeurs de relations avec les stars de Southern Charm Madison LeCroy et Austen Kroll.

Depuis leur divorce, Cutler et Cavallari se sont mêlés au drame relationnel entre LeCroy et Kroll. L’ancienne Bears QB aurait été liée à LeCroy, et elle a ajouté aux rumeurs en disant qu’elle “n’embrasse pas et ne dit pas”. Pendant ce temps, Kroll a déclaré que Cavallari s’était “glissé dans les DM” de son coéquipier Craig Conover avant une soirée ensemble. Kroll a également déclaré que «nous nous entendons tous si bien» en réponse aux questions sur «tout ce qui se passe» là-bas. Il a également déclaré que Cavallari «vivait juste sa meilleure vie» après son divorce.

Cutler et Cavallari se sont mariés en 2013 et ont trois enfants ensemble, deux garçons et une fille: fils Camden, 8 ans, et Jaxon, 6 ans, et sa fille Saylor, 4 ans. Cependant, ils ont annoncé leur divorce en avril 2020 et surpris plusieurs partisans. Ils ont publié une déclaration commune disant qu’ils s’aiment et se respectent toujours, mais qu’ils «se sont simplement séparés».

“Avec une grande tristesse, après 10 ans ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion amoureuse pour obtenir le divorce”, lit-on dans leur déclaration. << Nous n'avons que de l'amour et du respect l'un pour l'autre et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. C'est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous naviguons dans cette période difficile au sein de notre famille. "