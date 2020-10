Jay Cutler serait “pas content” avec Kristin Cavallari qui se lance dans une nouvelle romance avec le comédien Jeff Dye. Selon Us Weekly, une source a révélé que le joueur de football à la retraite de 37 ans n’aime pas le fait que l’ancien de Laguna Beach «bouge» déjà. Le nouveau rapport intervient après que Cavallari a été filmé en train d’embrasser Dye lors d’une soirée à Chicago.

“Ces deux ou trois dernières années, elle était au-dessus de la relation et voulait se séparer”, a expliqué la source. “[She] a fait de son mieux pour garder le mariage ensemble pour leurs enfants, et malheureusement, cela n’a tout simplement pas fonctionné. »La source a poursuivi en disant:« Kristin et Jeff sont totalement une chose. Elle adore rire et Jeff est visiblement tellement drôle et enjoué. Il allège sa vie pendant cette transition et la dissuade de se sentir bouleversée. Jeff a aidé à la mettre dans un bon espace libre et il est ravi d’elle et pense qu’elle est si belle et sexy. “

Exclusif: Kristin Cavallari a été vue emballant sur le PDA avec le comédien Jeff Dye plus tôt ce mois-ci – et son ex-mari Jay Cutler n’était pas content. 😬 https://t.co/Stn69rVh2H – Us Weekly (@usweekly) 15 octobre 2020

Cutler et Cavallari se sont mariés en 2013 et partagent trois enfants: leurs fils Camden, 8 ans, et Jaxon, 6 ans, et leur fille Saylor, 4 ans. En avril, le couple a annoncé qu’ils se séparaient après plus d’une décennie ensemble. «Avec une grande tristesse, après 10 ans ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion amoureuse pour divorcer», a écrit Cavallari, 33 ans, dans une légende à côté d’une photo du couple.

Elle a ajouté: «Nous n’avons rien d’autre que de l’amour et du respect les uns pour les autres et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à tout le monde de respectons notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille. ” Cutler a également partagé cette déclaration sur sa page.

En septembre, Cavallari a parlé à Entertainment Tonight de la scission et a expliqué que ce n’était «pas une décision facile» pour elle. C’est quelque chose auquel j’ai vraiment pensé chaque jour pendant plus de deux ans », a-t-elle déclaré à l’époque.« C’était la décision la plus difficile que j’aie jamais prise. Mais je ne sais pas, ma maman [Judith Spies Eifrig] avait l’habitude de dire: «Vous saurez quand il sera temps». J’ai l’impression que c’était vrai. Je savais. Et c’est ça.”