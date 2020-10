Jay DeMarcus de Rascal Flatts pleure la perte de son père, Stanley Wayne DeMarcus, décédé jeudi matin. DeMarcus a partagé la triste nouvelle sur Instagram plus tard dans la journée, publiant un diaporama de photos ensemble, y compris des photos de retour et des souvenirs plus actuels, y compris une photo de DeMarcus, ses deux enfants et son père.

«J’ai perdu mon héros musical et mon père ce matin», commença sa légende. “Connu sous le nom de ‘Wayno’ par la plupart, il a eu un impact sur tout le monde autour de lui, et il était plus grand que la vie pour moi. Je n’ai jamais pu expliquer en quelques mots à quel point le lien musical que nous partagions était important – cela signifiait tout pour moi.”

Le musicien a partagé que son père lui avait appris à jouer et «m’a poussé à être le meilleur que je pouvais». “Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour le temps passé avec lui sur scène et en dehors”, a-t-il écrit. «J’ai toute une vie de souvenirs qui seront maintenant mon réconfort, alors que je fais face à cette vie maintenant sans lui. Repose en paix mon précieux père, j’ai toujours été fier d’être appelé ton fils, et tu me manqueras pour toujours. Profite du paradis, Tu l’as mérité…”

L’épouse de DeMarcus, Allison, a également partagé un message en souvenir de son beau-père.

“Nous chérirons toujours les souvenirs que nous avons eu avec nos pères”, a-t-elle écrit sur Instagram. “Les papas sont le premier amour d’une fille et le premier héros d’un garçon. Le papa de Jay, Wayne-O, a laissé une marque incroyable sur tous ceux qu’il a rencontrés. Nous sommes reconnaissants pour l’effusion d’amour de tout le monde pendant cette période de perte pour Jay et toute notre famille. . “

DeMarcus, de son vrai nom Stanley Wayne DeMarcus Junior, a été nommé d’après son père, bien qu’aucun de ses parents n’aime les noms Stanley ou Wayne.

“Mes parents détestaient le nom Stanley et ils détestaient tous les deux Wayne, mais mon père voulait un homonyme”, a déclaré DeMarcus à Lon Helton de Country Countdown USA en 2012. “Alors ma mère a dit: ‘Je ne vais pas l’appeler JR, je suis Je ne vais pas l’appeler Junior, je ne vais pas l’appeler Wayne, ‘parce que mon père est passé par Wayne, alors’ Nous allons l’appeler Jay. ‘ Donc, mon nom a été Jay toute ma vie, et vous pouvez imaginer le cauchemar à l’école, essayer d’obtenir un permis de conduire, parce que j’ai toujours été appelé Jay. “