Spike Lee a révélé dimanche une nouvelle tragique selon laquelle Thomas Jefferson Byrd, qui est apparu dans plusieurs films du réalisateur, avait été assassiné samedi soir. La scène mortelle s’est produite à Atlanta, en Géorgie. Byrd est apparu dans Chi-Raq, Clockers, Sweet Blood of Jesus, Red Hook Summer et Bamboozled entre autres.

L’un de ses co-stars à Chi-Raq, Jay Washington, a rendu hommage au défunt acteur sur Twitter. «Repose en paix au légendaire Thomas Jefferson Byrd», commença-t-il, «vu ici avec moi et l’emblématique Spike Lee. J’ai eu l’honneur de travailler avec M. Byrd au CHI-RAQ mais j’ai beaucoup apprécié son travail SHES GOTTA HAVE IT, SET IT OFF. Dans Chi-Raq, qui a fait ses débuts en 2015, Washington a joué le rôle de Besomighty. Ce film mettait également en vedette Nick Cannon, Wesley Snipes et Jennifer Hudson.

Rest In Peace au légendaire Thomas Jefferson Byrd vu ici avec moi et l’emblématique Spike Lee. J’ai eu l’honneur de travailler avec M. Byrd au CHI-RAQ mais j’ai beaucoup apprécié son travail SHES GOTTA HAVE IT, SET IT OFF, “Niggas is a beautiful thing” dans BAMBOOZLED et bien plus encore. pic.twitter.com/7BiC40N6Yf – Jay Washington (@MrJayWashington) 4 octobre 2020

Les détails et le motif de l’incident restent rares. Un reportage de CNN a déclaré que des agents avaient été appelés dans le sud-ouest d’Atlanta au sujet d’une personne blessée, découvrant le corps de l’homme de 70 ans avec de multiples blessures par balle. Il a été déclaré mort sur scène.

Thomas Jefferson Byrd, était un acteur dans la société de répertoire non officielle des films Spike Lee. Ce que Joseph Cotton était pour Orson Welles, Byrd l’était pour Spike. L’acteur de caractère «Everyman». Il faisait partie de la Renaissance des arts noirs de Fort Greene dans les années 80. pic.twitter.com/oFPMKIKOro – Wendell Pierce (@WendellPierce) 4 octobre 2020

Dans son message, Lee a adressé ses condoléances à la famille de Byrd. «Tom est mon gars», a déclaré Lee. “Puissions-nous tous souhaiter des condoléances et des bénédictions à sa famille. Repose en paix Frère Byrd.” En dehors de son travail avec Lee, le travail de Byrd dans les films était limité, mais il est apparu à la télévision dans quelques rôles, notamment dans Family, Law & Order: Criminal Intent de Mama Flora et, plus récemment, She’s Gotta Have It.

D’autres membres de l’industrie ont exprimé leur tristesse face à la nouvelle, y compris Viola Davis, qui jouera aux côtés de feu Chadwick Boseman dans le fond noir de Ma Rainey de Netflix. “Oh non !!! 2020! Whaaattt !!! J’ai adoré travailler avec toi Byrd. Quel bel acteur tu étais. Désolée que ta vie se soit terminée de cette façon. Prier pour ta famille. Tellement désolé.”