“Je deviens aveugle”, a expliqué l’ex Rebelde à propos de son combat | Instagram

L’actrice Allisson lozz Elle a été honnête à propos de sa dure lutte personnelle, car elle traverse peut-être le moment le plus difficile de sa vie, car elle perdra complètement la vue et, malheureusement, les médecins ont confirmé qu’elle n’était pas candidate à la chirurgie.

Allisson Lozz est reconnu pour avoir participé à plusieurs romans jeunesse, tels que “Alegrijes y Rebujos”, “Misión SOS” et “Rebelle“, où elle a joué Bianca Delight Abril.

Cependant, c’est en 2010 qu’Allisson décide de se retirer complètement du show business pour se concentrer sur sa vie privée et familiale.

Désormais, l’ancienne actrice vit avec son mari et ses deux filles, London Rose et Sidney, dans le Colorado, mais malheureusement elle traverse une période difficile et à travers ses réseaux sociaux, Lozz J’avoue que ça restera aveugle dans quelques années.

C’est dans une vidéo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel où Allisson a déclaré à ses plus de 90000 followers que selon le diagnostic des médecins, il perdrait la vue dans environ deux ans.

Je suis très aveugle depuis que je suis petite et ils m’ont dit qu’à 30 ans, je ne verrais plus rien. Alors, j’ai 28 ans, il en reste deux pour ne rien voir selon, espérons que la technologie avance davantage, mais oui », a-t-il révélé.

L’ancienne actrice a également souligné que depuis la deuxième année, elle portait des lunettes et qu’après avoir subi une intervention chirurgicale, les médecins lui ont dit qu’elle n’était pas candidate à la chirurgie, car sa cornée est assez endommagée.

Quand j’avais 18 ans, j’étais heureux parce que j’allais déjà subir ma chirurgie au laser. Et je vivais à Chihuahua à cette époque. Et ils m’ont dit: “Vous ne pouvez pas, votre rétine est très fine, votre œil est très ovale – j’ai de très grands yeux, comme vous pouvez le voir – donc vous n’êtes pas un candidat à la chirurgie.”

«Presque mort, c’est ce que j’attendais depuis que je me souviens. Je porte des lunettes depuis que je suis en CM2, alors je voulais me faire opérer, c’était ce que je voulais le plus. Mon mari, mon père m’ont accompagné, nous étions tous excités et ils m’ont donné cette nouvelle », a-t-il ajouté.

Et bien qu’il ait demandé un deuxième avis et se soit rendu dans une clinique prestigieuse aux États-Unis, la réponse qu’il a reçue était la même.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

De toute évidence, cette nouvelle était horrible pour moi et je suis venu aux États-Unis pour corroborer. Je suis allé dans une très bonne clinique au Texas, mais ils m’ont dit la même chose, exactement la même chose ».

Cependant, malgré le pronostic des médecins, elle a toujours foi et espère que dans les années à venir, la technologie progressera et pourra maintenir le vue.

Comme vous vous en souvenez peut-être, pendant son enfance et son adolescence, Lozz a été l’une des actrices mexicaines les plus reconnues du petit écran et a participé à des séries à succès.

D’un autre côté, à la mi-novembre, il a été controversé après qu’il a finalement décidé de dire les vraies raisons de sa retraite d’acteur.

Il a assuré que bien qu’ils obtiennent beaucoup de reconnaissance de la part du public mexicain, cela ne signifiait pas qu’ils étaient très bien payés.

Vous serez surpris de constater que bon nombre de mes collègues acteurs, ma famille et moi étions très, très pauvres financièrement. Payer le loyer, les vils et l’apparente vie luxueuse qu’un artiste mène a fait que le peu d’argent qu’ils nous ont donné aille là-bas. “

En outre, il a souligné qu’ils ne pouvaient pas demander des augmentations, car on leur avait dit qu’elles n’étaient pas essentielles, mais qu’ils ne pouvaient pas révéler leurs difficultés financières pour continuer à vendre la vie glamour des célébrités.

Si vous n’avez pas fait de publicités en dehors, vous n’avez vraiment rien gagné. “

En fait, ce que peu de gens savent à propos de la chanteuse, c’est que lorsqu’elle a décidé de se retirer des feuilletons, la jeune femme a changé de religion et est maintenant Témoin de Jéhovah.

Cela peut vous intéresser: Maite Perroni révèle les détails forts de la réunion RBD