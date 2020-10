“Je la déteste”, ils ne peuvent même pas voir Christina Aguilera | AP

Rose Yordi Il a partagé l’une de ses expériences inoubliables du programme attachant Otro Rollo, qui était animé par Adal Ramones, mais Rosado y a travaillé en tant que producteur. Le célèbre homme ne pouvait pas se contenir et a parlé de la visite de Christina Aguilera au programme.

Un autre rouleau À cette époque, c’était l’un des programmes de télévision ouverts avec le plus grand public au Mexique, donc lors de sa tournée dans notre pays, Christina Aguilera ne pouvait pas manquer l’occasion d’y apparaître, mais son arrivée n’était pas du tout ce que Adal Ramones ou Yordi Rosado attendaient.

La pop star était dans l’un des moments les plus élevés de sa carrière artistique et, pour dire de l’expérience de Rosado, il semblait que «ses fumées se sont élevées».

Cela peut vous intéresser: Ricky Martin et Christina Aguilera apparaissent ensemble sur une tendre photo

Yordi a partagé que l’interprète de But I Remember You, était assez impoli avec les gars de la production, quelque chose qui l’ennuyait beaucoup et le rendait “féroce”.

C’est dans une interview pour Pinky Promise, le programme YouTube de Karla Díaz, membre de JNS, où le producteur a avoué la boisson amère qu’il avait fait savoir au chanteur.

À son arrivée au Mexique, et malheureusement pour Christina Aguilera, le personnel des douanes a enregistré ses bagages et a eu une altercation à propos de la même chose, une situation qui a rapidement fait la une des journaux; pour cette raison, ils voulaient plaisanter avec les faits dans Otro Rollo avec une dynamique dans laquelle elle devait ouvrir une valise, ce qui la rendait vraiment bouleversée.

Plus tard, Yordi Rosado a partagé que l’artiste était impolie envers une employée qui devait mettre “un petit pois” dans son oreille, car elle exigeait que ce soit nouveau.

J’ai dit de lui mettre le pois, mais il ne voulait pas, il a dit: «Donnez-m’en un nouveau» et il n’y en avait pas de nouveau, il ne m’a plus parlé. Je n’allais pas le mettre s’il n’était pas neuf et je dis aux garçons de le nettoyer à nouveau et de me le donner dans une autre boîte (…), a déclaré le producteur.

Les garçons suivirent les signaux de Yordi et revinrent avec le “pois”; Cependant, la situation s’est aggravée et le chanteur s’est montré assez impoli.

Le gars de l’audio, qui est très respectueux, attrape le pois et va le mettre dans son oreille et dit: “ Vous ne me touchez pas ”, là si je suis super énervé et que quelqu’un offense les gens qui travaillent avec vous, nous sommes une équipe et lui donne envie de décoller, je suis devenu une bête et le manager est entré, a-t-il ajouté.

Malgré les inconvénients, la production s’est poursuivie avec l’enregistrement d’Otro Rollo et Adal Ramones Elle était avec l’invité d’honneur quand il était temps de lui faire ouvrir une valise, ce qui la gênait un peu et la faisait refuser de participer avec une attitude qui «choquait les personnes présentes».

La conductrice n’a pas compris ce qui se passait et s’est tournée pour voir la production pour voir ce qu’elle faisait ou si Christina savait qu’ils feraient l’activité, elle a seulement nié que la valise lui appartenait et n’a pas participé.

Ce n’est pas ma valise et rien à l’intérieur n’est à moi, dit le chanteur.

Yordi Rosado a partagé que voir l’attitude négative de Christina Aguilera est devenue furieuse et a décidé de tout arrêter et de quitter le forum; Il a indiqué qu’il expliquerait lui-même la situation aux médias et s’est excusé auprès du public.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Cependant, malgré leur énorme contrariété, l’émission a fini par être enregistrée et bien qu’après la télévision, ils paraissaient très heureux, les membres d’Otro Rollo n’étaient pas du tout satisfaits de la visite de la célèbre pop star.