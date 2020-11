O

Notre obsession collective pour les publicités de Noël est une étrange maladie. Être ému aux larmes par un morceau schmaltzy de propagande d’entreprise nous encourageant à dépenser, dépenser, dépenser ressemble à une torsion sournoise du capitalisme tardif; sangloter à une annonce à tout autre moment de l’année serait une source de préoccupation, mais à partir de la mi-novembre, c’est positivement encouragé.

Depuis la couverture dépouillée d’Ellie Goulding de Your Song a attiré l’imagination de la nation en 2010, la publicité de John Lewis est devenue une arme de départ non officielle pour la saison des fêtes.

Jamais cynique, j’avais déjà composé une carte de bingo de clichés Covid à repérer lors de l’offre 2020 de la marque. Il y aurait des arcs-en-ciel dans les fenêtres. Les grands-parents ont du mal à discuter avec les tout-petits avec Zoom. Peut-être même une chorale d’enfants chantant une version obsédante d’un banger des années 90 (mon argent était sur Things Can Only Get Better).

Le résultat final, cependant, a réussi à défier toutes mes attentes Scroogish, en grande partie parce que – contrairement aux publicités précédentes – il n’essaie pas de se déguiser en un événement cinématographique miniature. Il n’y a pas non plus de bestioles hautement commercialisables à vendre aux enfants (rappelez-vous le dragon éternuant de l’année dernière ou Monty le pingouin il y a quelques années?).

Au lieu de cela, il est composé de vignettes colorées, chacune étant l’œuvre d’un artiste différent, imaginant un acte de gentillesse aléatoire. D’un vieux mec partageant des sachets de thé avec son voisin à (dans un tour plus surréaliste) une escouade de pigeons habillés de façon chic aidant un vieux hérisson.

Et au lieu d’une version de couverture de Goulding-lite, la bande originale est accompagnée d’un morceau original de Celeste, lauréate du Brit Rising Star.

Il est réconfortant de voir une grande entreprise utiliser sa campagne de Noël pour apporter son soutien à des créations individuelles. D’autres méga-sociétés ont également utilisé leurs offres de Noël pour faire quelque chose d’un peu différent.

Dans une victoire pour la représentation à l’écran, le film festif de Disney a été félicité pour se concentrer sur une fille philippine et ses traditions de Noël.

Après des mois de mauvaises nouvelles, il est peut-être temps de suspendre notre cynisme (au moins jusqu’en 2021) et d’embrasser la vague de l’esprit d’entreprise de Noël qui nous réunit tous.

Une injection de joie festive est particulièrement bienvenue en ce moment (ne réfléchissez pas trop au fait qu’il a été conçu pour tirer sur vos cordes sensibles). Vous me trouverez dans un coin en sanglotant sur ce hérisson de bande dessinée.