La Grande Dame, Jenni Rivera était une femme très intuitive et ils disent que la célèbre chanteuse savait que sa fin ne serait pas facile, même pas à un âge très avancé; Selon des proches de la star de la musique régionale mexicaine, la mère de Chiquis Rivera était obsédée par des fins tristes et dramatiques comme celle de Selena Quintanilla et Lady Di.

Qui savait de près La diva du groupe Ils savaient que l’interprète de Basta Ya avait le sentiment que sa fin viendrait bientôt et que ce serait aussi dramatique que ceux qui ont transformé des stars comme Selena et Lady Di en légendes. Jenni Rivera a toujours fait face sans crainte et face aux situations les plus difficiles de sa vie, mais il y avait quelque chose qui la tenait inquiète: ce qui allait arriver à ses enfants.

Dans la célèbre interview révélée par Pepe Garza, avec le contenu le plus exclusif de la star, il a été révélé de sa propre voix que Jenni Rivera craignait pour sa vie et qu’elle avait en effet reçu des messages qui soutenaient cette situation.

C’était des années après la perte douloureuse du chanteur et entraîneur de La voix du Mexique que la journaliste et amie très proche de la mère de Chiquis Rivera a révélé l’interview dans laquelle, d’une manière très chaleureuse et proche, Jenni a avoué ce qui se passait dans sa vie.

C’est une interview que nous espérons ne jamais diffuser, vous pouvez entendre Pepe sur l’enregistrement.

Pepe Garza a avoué que lui et Jenni Rivera Ils ont convenu que l’interview ne serait pas révélée si tout se passait bien, alors ils espéraient tous les deux que ces données, de la voix de la star, ne seraient jamais rendues publiques; mais malheureusement, ce n’était pas le cas.

Il y a une situation au Mexique qui met la vie de nombreux artistes en danger, a expliqué le journaliste en préambule au contenu.

Malgré l’accord entre les deux, Garza n’a pas immédiatement publié l’entretien avec la bien-aimée Diva de la Banda; Comme j’espérais ne pas publier le contenu, je n’ai pas trouvé le CD sur lequel il était stocké; ajoutant que la perte du chanteur a également été douloureuse pour le journaliste.

Dans l’interview, Jenni Rivera a avoué sa peur d’aller travailler au Mexique, assurant qu’en marchant sur les terres mexicaines, elle risquait sa vie et ne savait pas si elle retournerait aux côtés de sa famille.

Chaque week-end que je travaille au Mexique je risque ma vie … Je continue à faire ça pour l’amour que l’on a pour ce qu’il fait et l’amour que j’ai pour mon public, vous pouvez entendre le coach dans la voix du coach. de La Voz México.

Chiquis Rivera et l’un de ses frères ont été témoins du moment où Pepe Garza a révélé ces mots de sa mère et Janney Marín a avoué qu’elle était consciente des craintes de sa mère et même; à une occasion, il a déclaré qu’ils lui avaient envoyé un message l’avertissant de ne pas aller travailler au Mexique; Cependant, elle a toujours montré son visage et s’est présentée avec succès et santé devant ses partisans.

Le plus jeune fils de Jenni Rivera a avoué que sa mère était née pour devenir une légende et que le même interprète de No Commencement Forgetting avait le sentiment qu’il allait perdre la vie d’un coup et difficile comme les tristes pertes de Selena Quintanilla Pérez et Diana Spencer.

Les enfants de la star de la musique ont partagé que l’interprète voulait passer plus de temps avec sa famille et voulait être «plus une mère»; cependant, cela et bien d’autres rêves de Jenni ont été interrompus le 9 décembre.