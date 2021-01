Je le savais!, Juan Gabriel savait comment il irait dans l’au-delà | AP

Aller dans l’au-delà était quelque chose qui inquiétait vraiment l’auteur-compositeur-interprète bien-aimé Juan Gabriel, qui, préoccupé par les conditions dans lesquelles cela se produirait, a demandé à la voyante Mhoni elle-même de parler sur le sujet.

Le Divo de Juárez Il savait que la femme cubaine avait la réputation de réussir, alors il lui a demandé de lui rendre visite; Mhoni Vidente a accepté et lui a raconté son départ, ce qu’il craignait tant, deux ans plus tard, elle a prédit le jour où le Mexique pleurerait pour avoir perdu l’un des grands de la musique.

Mhoni Vidente a partagé dans le programme Hoy pour la section Open Heart comment était son approche avec l’interprète de Ça ne vaut pas la peine. Le Cubain a déclaré que Juan Gabriel se décrivait comme un homme simple et craignant le moment de son départ.

L’interprète s’inquiétait de la façon dont ce moment serait, puisqu’il était un homme malade, la star de Juárez souffrait d’hypertension artérielle, de diabète et d’autres maladies qu’il a décidé de traiter naturellement et de ne plus jamais revoir un médecin.

La dernière chose que Mhoni souhaite, c’est de le dépenser à nouveau à l’hôpital, a déclaré le voyant que la chanteuse mexicaine lui avait dit.

Face à son énorme peur, Juan Gabriel il a trouvé ces mots dont il avait tant besoin dans la femme cubaine, qui lui a dit qu’il ne devrait pas craindre quand le moment serait venu d’aller dans l’au-delà car ce serait comme un claquement de doigts, très vite et il ne souffrirait pas.

Ce n’est que deux ans plus tard que le moment du célèbre auteur-compositeur-interprète était arrivé et Mhoni Vidente le savait. Interrogé sur le deuil dans le milieu artistique, le Cubain a souligné en 2016 qu’un chanteur de 66 ans perdrait la vie d’une crise cardiaque soudaine, il serait très célèbre et tout le pays chanterait sur ses chansons.

C’est alors que le moment de Le Divo de Juárez arrivé, le Mexique en a pleuré un grand le 28 août 2016, en effet, Juan Gabriel est parti rapidement et naturellement.

Ce n’est qu’une des nombreuses morts que Mhoni Seer a connues avant le moment venu. Dans la même section, la voyante devenue célèbre grâce au programme Sabadazo a avoué ce qui serait la prédiction la plus douloureuse de sa vie.

Selon la femme cubaine, l’une de ses visions qui l’a le plus tourmentée est celle dans laquelle elle a découvert que l’heure de sa grand-mère était venue. Mhoni Voyant Elle était orpheline et avait été confiée à sa grand-mère, qui était tout pour elle.

La célèbre a fait remarquer qu’elle n’avait que 13 ans lorsqu’elle a vu que sa grand-mère irait dans l’au-delà, à part la douleur que cela lui causait, il y avait le souci d’être seule.

Mhoni a vu des démons, des gens hurler, peur et elle était angoissée en pensant qu’elle était en enfer et ne pouvait pas revenir, mais dans sa vision est venue une femme blanche aux cheveux noirs; c’était le moment où il a acquis son don.

Mon Dieu entre vos mains je me suis mis monsieur, je pensais déjà que j’allais rester là-bas, dit Mhoni à ce moment et la femme répondit “Mhoni la peur est le manque de foi” et la souleva et loin de l’endroit; C’était là quand il s’est réveillé.

Mhoni Voyant Il a partagé qu’il avait compris que la belle femme était la Vierge Marie plus tard, quand elle est apparue pour expliquer ce qui allait lui arriver maintenant.

Mhoni, à partir de maintenant, vous allez dire aux gens ce qui va se passer dans le futur, dit-il.

Mais le moment maximal d’angoisse était lorsque la femme revenait avec des nouvelles de sa grand-mère, elle allait bientôt quitter son côté.

Mhoni… dis à ta grand-mère que vendredi je viendrai la chercher, que ce sera dans l’après-midi mais qu’elle n’a pas peur, ni que tu n’as peur, rien ne se passera, ajouta la vierge, sa prédiction la plus douloureuse.

Comme toutes les femmes le savaient, la grand-mère de la cubaine, en entendant ce qui s’était passé, lui a donné des indications sur ce qui se passerait en son absence et a souligné qu’elle devait être très forte.