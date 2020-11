je

Je gaspille beaucoup de soirées tranquilles en regardant des bandes-annonces de films… ce sont comme de petits canapés de divertissement quand on ne peut pas supporter un blockbuster hollywoodien à trois plats. Donc cette semaine, comme la moitié d’Internet, je me suis retrouvé à regarder la bande-annonce magnifiquement horrible du prochain film Wild Mountain Thyme.

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, c’est un incroyable flot d’émeraude de clichés Oirish triple distillés. Presque tous les stéréotypes à saveur de Guinness que vous pouvez imaginer sont là … d’une fille rousse courageuse (Emily Blunt en blouse sur un étalon) à un homme proposant un âne (Jamie Dornan avec des pattes hérissées) à des gens qui tombent et rient sur la pierre des murs. Christopher Walken apparaît, ayant parfois une fissure à un accent irlandais, mais surtout pas. Je m’attendais toujours à voir un lutin chevauchant une pomme de terre en chantant Danny Boy. Je pense que c’est une ferme et c’est génial.

J’adore l’Irlande – ces jours-ci, elle est à peu près aussi cultivée et moderne que n’importe où sur Terre – mais j’aime aussi ce peu de bêtises idiotes et shamrocky. Je suis ravi que le peuple irlandais s’abstienne apparemment de s’offusquer ou de déclarer la guerre – au lieu de cela, il a principalement répondu par de multiples parodies de premier ordre. C’est encore un autre signe de leur excellence évidente.

Quand je ne regardais pas de mauvaises bandes-annonces, je me suis surpris à tomber amoureux de manière inattendue. Il est sorti de nulle part (comme ces choses le font presque toujours). J’étais dans un studio de télévision et j’ai rencontré un chef de télévision incroyablement délicieux et… eh bien, c’était là… ce moment «a-ha», où un tourbillon d’étourdissement et d’excitation entre en collision avec le choc endorphine de la possibilité. Ce qui était si étonnant, c’est que j’avais en quelque sorte renoncé à me sentir comme ça. J’avais supposé que les papillons qui s’étaient autrefois retrouvés si régulièrement dans mon ventre s’étaient retirés, avaient acheté des caravanes et avaient déménagé.

C’était glorieux: mon futur mari et moi avons vécu toute une vie dans mon imagination avant même d’avoir fini de dire «bonjour» … j’ai planifié des vacances et des voyages à l’opéra … j’en suis arrivé à choisir des coussins pour la chambre d’amis à notre nouvelle maison quand – soupir – j’ai découvert qu’il était très heureux en couple et, hélas, il n’y a aucun moyen de penser à une alliance. Le tout a duré environ trois minutes et s’est déroulé entièrement dans ma tête. Pourtant, ma micro-romance n’a pas été gaspillée. C’était agréable d’accueillir à nouveau les papillons… et d’apprendre que l’amour est encore possible (et c’est toujours la meilleure chose au monde).

Une autre chose qui m’a fait ressentir un assortiment d’émotions la semaine dernière a été la projection de mon documentaire «Ma famille, l’Holocauste et moi». Le deuxième épisode est ce soir.

J’espère que cela nous rappelle de ne pas se sentir complaisant dans notre démocratie moderne… il faut juste la mauvaise chimie malveillante de l’effondrement économique et des gens qui pointent du doigt, pour aboutir à des tragédies inimaginables. J’ai ressenti une énorme pression et une énorme responsabilité pour faire les choses correctement. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était le soulagement que je ressentirais dans la façon dont les gens y avaient répondu. Des millions de personnes ont regardé le premier épisode et j’avais craint au moins quelques lugubres scintillements d’antisémitisme en réponse.

Mais non… il n’y en avait pas. Tout ce que j’ai lu et entendu n’exprimait rien d’autre que de l’humanité et de la compassion. Après toutes les horreurs que j’explorais depuis si longtemps, cela – surtout – me laissait avec une sensation irrésistible d’espoir.