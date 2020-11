Je me demande plus que Kendall Jenner! Gal Gadot est le favori | AP

La belle Gal Gadot est l’une des célébrités qui a réussi à se démarquer de son rôle de “Femme merveilleuse“Avec lequel elle s’est imposée dans le monde recherché d’Hollywood, la star prouve désormais qu’elle peut être qui elle veut, même le mannequin Kendall Jenner et provoquer la même fureur ou même plus.

La super-héroïne a montré que non seulement sur les écrans elle peut impressionner et montrer toute sa puissance, à cette occasion, celle de sa beauté et de sa personnalité qui a attiré l’attention de toutes les personnes présentes, volant complètement la vedette, en plus de révéler une nouvelle facette que personne a connu.

C’était une esquisse de l’émission “Saturday Night Live”, où l’actrice, productrice et mannequin israélienne, Gal Gadot Cette fois, elle a incarné Kendall Jenner elle-même, l’un des membres les plus populaires du clan mondain, Kardashian, en plus d’être la reine qui a conquis les podiums.

La superstar de 35 ans a été qualifiée de top model dans une parodie de l’émission susmentionnée avec des scènes imaginaires appelées «Kendalls Model House», une émission fictive sur la chaîne E!

Il convient de mentionner que les clips étaient très amusants car ils faisaient allusion aux dilemmes possibles de l’une des familles les plus populaires à la télévision, KUWTK.

Avec cela, la star de cinéma découvre également une facette qui est nouvelle pour tout le monde puisqu’il fait preuve d’un talent très particulier face à une imitation impeccable des personnages.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Tout au long de l’enregistrement, on apprécie la façon dont Kendall se plaint de la beauté de son amie et collègue qui a également joué la star de cinéma, Gigi hadid à qui Kendall est censé dire: “Je suis sous pression. Tu es beaucoup plus jolie que moi.”

Mais le plus drôle, c’est un autre moment, où le mannequin se perd dans sa propre maison! et aussi quand Kanye apparaît “caché” derrière un vase de fleurs puisqu’il ne veut pas être impliqué dans la série, l’émission qui jusqu’à récemment était diffusée sur cette chaîne, curieusement, c’est vraiment arrivé.

En revanche, la favorite “Wonder Woman”, Gal Gadot Varsano, qui a été récompensée du titre de Miss Israël en 2004, est dans une phase un peu plus détendue après avoir terminé l’un de ses projets qui demandait beaucoup d’argent. conditions météorologiques.

Les enregistrements de la nouvelle bande Netflix, “Red Notice” où l’actrice Gal Gadot partage des scènes avec Ryan Reynolds et Dwayne Jhonson, pour cette raison pour célébrer la bonne nouvelle, le producteur a également partagé quelques images de moments pendant le tournage.

De la même manière, quelques détails sur les longues heures qu’ils ont investies dans ce projet et ils étaient heureux de l’avoir terminé et qu’ils sont satisfaits du travail qui a été fait.

«Maintenant que je suis de retour à la maison, j’ai eu le temps de réfléchir sur les derniers mois de tournage de #RedNotice. Afin de reprendre le travail pendant la pandémie, nous avons dû faire beaucoup de sacrifices, en particulier de la part de notre incroyable équipe. Nous avons dû être kidnappés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et juste aller et revenir du plateau », a écrit l’histrionique dans les premières lignes de son message.

Ce nouveau film a dépassé le temps de la bande “Wonder Woman 1984” qui a été retardée à plusieurs reprises, cependant, il pourrait enfin sortir en salles le 25 décembre 2020, comme le révèle le site cinemascomics.

Vous pouvez également lire En tenue décontractée Kendall Jenner, ses fans ne peuvent pas arrêter de la voir

De même, sa participation à la Justice League de Zack Snyder est attendue, où il donnera vie à des personnages très intéressants tels que Cléopâtre et Irena Sandler, ainsi que la possibilité qu’il revienne dans la saga “Fast and Furious”.