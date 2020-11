T

Le nouveau départ du Royaume-Uni commence le 1er janvier 2021, date indiquant que la période de transition est terminée et que le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l’union douanière, après le départ du pays de l’Union européenne (UE).

Cela signale un nouveau chapitre de nouvelles opportunités, mais les entreprises britanniques doivent être préparées. Diverses règles entrent en vigueur et des mesures doivent être prises par les entreprises britanniques qui font du commerce avec l’UE, avant la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020.

De nombreuses entreprises ont déjà achevé leurs plans en utilisant plusieurs ressources. Ici, deux chefs d’entreprise partagent leurs expériences …

Amanda Thomson, fondatrice et PDG, vignerons Thomson & Scott

Son chardonnay pétillant sans alcool acclamé vient d’arriver sur les étagères de Waitrose, et l’entrepreneur en vin Amanda Thomson, ci-dessus, ne prend aucun risque alors que le Royaume-Uni entre dans la nouvelle ère.

Lorsque la période de transition au Royaume-Uni se terminera le 31 décembre 2020, la marque de vin britannique Thomson & Scott sera prête. «Je me sens aussi confiant que je pourrais l’être avec nos préparatifs», déclare Thomson. «Le ministère du Commerce international a été brillant pour m’aider à parcourir la paperasse.»

Avec des produits phares du prosecco biologique et du chardonnay pétillant sans alcool, Thomson & Scott travaille avec des producteurs en France, en Allemagne et en Italie, et a pris soin d’importer des stocks supplémentaires au Royaume-Uni à l’avance pour compenser les éventuels problèmes de démarrage. «Nous ne pouvons pas interrompre les chaînes d’approvisionnement – je ne veux pas de lacunes dans les rayons des supermarchés.»

Elle s’est également entretenue avec des avocats spécialisés dans les marques pour s’assurer que les importations en provenance de l’UE seront conformes à la législation britannique sur les marques et aux exigences en matière d’étiquetage.

Nous avons pris la décision d’accélérer le lancement de Noughty – c’est un moyen de pérenniser l’entreprise

Pendant ce temps, Thomson entretient des relations de travail solides avec des partenaires européens: «Nous avons consacré tellement de temps à créer des liens et nous voulons nous assurer que tout continue à se dérouler sans heurts.»

Alors que les jeunes buveurs recherchent des options plus saines, elle espère que sa nouvelle marque végétalienne sans alcool, Noughty, prendra son envol. Cela facilite également la paperasse.

«Nous avons pris la décision d’accélérer le lancement de Noughty pour atténuer les risques commerciaux – nous savions qu’il pourrait passer les frontières sans couches compliquées de législation sur l’alcool – c’est un moyen de pérenniser l’entreprise.

Jill Henry, propriétaire, Meander Apparel

(

«Accédez aux sites Web du gouvernement», conseille la fondatrice de Meander Apparel, Jill Henry, photographiée avec son mari Steve

/ Vêtements Meander)

Pour Jill Henry, fondatrice de la marque de vêtements de plein air écossaise Meander Apparel, la clé pour réussir à diriger une entreprise jusqu’à la fin de la période de transition au Royaume-Uni est la préparation. «Pour nous, il s’agit de mettre en place toute la paperasse, donc nous sommes prêts à faire face à différentes situations», explique Henry, qui dirige l’entreprise avec son mari Steve, sur la photo.

Elle cite des exemples tels que s’assurer qu’elle a un numéro EORI et les bons codes tarifaires, codes douaniers et codes marchandises.

Une autre préoccupation est la fiabilité des dates de livraison futures. «J’ai beaucoup de pièces mobiles – des tissus venant d’Italie et d’Allemagne», dit-elle. «Le plus gros souci est que les choses [might] être retenu aux frontières.

Henry achète donc de plus gros volumes de stock au cas où les retards la laisseraient à court.

«Accédez aux sites Web du gouvernement – il y a beaucoup d’informations là-bas – et soyez flexible», conseille-t-elle.

«Être capable de réagir à ce qui se passe. Nous allons tous être dans un bateau similaire avec des tarifs et des droits supplémentaires – soyez simplement conscient d’eux.

Pour en savoir plus sur la façon de préparer votre entreprise à quitter l’UE, visitez gov.uk/transition

Cet article fait partie d’un partenariat payant avec le gouvernement britannique